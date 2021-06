Ayuso se moja y da pistas a Bertín Osborne sobre su futuro político más allá de Madrid: "Lo más bonito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la invitada este jueves en el regreso de 'Mi casa es la tuya' a Telecinco. Bertín Osborne ha tenido la oportunidad de charlar con la líder popular un mes después de haber conseguido un resultado abultado en las elecciones regionales del 4 de mayo: quedándose solo a cuatro escaños de conseguir la mayoría absoluta.

Ayuso se presentaba a estas elecciones tras decidir disolver la Asamblea madrileña meses antes por temor a que Ciudadanos presentase una moción de censura siguiendo los pasos de sus homólogos en la Región de Murcia. En este sentido, los comicios adquirieron una dimensión que trascendió lo meramente vinculado a la política madrileña, ya que entre otras cosas supuso la salida de Pablo Iglesias del Gobierno de España, para concurrir a estas elecciones como candidato de Unidas Podemos.

Sobre Iglesias, su relación con Pedro Sánchez y su papel en el actual Partido Popular ha hablado Isabel Díaz Ayuso, siendo consciente de que su papel en la política nacional es clave tras estas elecciones y que su proyección de futuro en nuestra política nacional también es una de las incógnitas que acompaña a su quehaceres diarios.





Bertín Osborne ha tenido la oportunidad de saber de primera mano sus impresiones sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntando a Ayuso cuál fue su resumen del encuentro que mantuvo con el líder del Ejecutivo en la Puerta del Sol de Madrid para tratar la gestión conjunta de ambas administraciones ante la crisis sanitaria. Ayuso ha explicado que sus relaciones no son buenas y que nunca se han llegado a entender. Incluso ha explicado que aquel encuentro fue articulado por Moncloa, pero después se quedó en agua de borrajas porque pocos días después se decretó el estado de alarma de seis meses de duración.

La respuesta de Ayuso a Bertín sobre su futuro en política

La oposición de Ayuso a las políticas y a las medidas implantadas desde el Palacio de la Moncloa ha sido uno de sus puntos más fuertes, ya que han conseguido que se identifiquen con ella muchos ciudadanos que también estaban en contra de las decisiones del Gobierno de coalición. Es por ello que, tras el éxito conseguido en las pasadas elecciones madrileñas, su nombre suena como un opción viable para liderar la política nacional, y por ello le ha preguntado Bertín Osborne: "¿Te ves siendo presidenta del gobierno?"

"Pues no, me parece que ya soy en parte lo más bonito que se puede ser, presidente de Madrid. Es decir de España, porque Madrid es España. De un proyecto donde tantos ciudadanos de distintos rincones del país y del mundo vienen a ser libres, y en el momento en el que presides Madrid estás al frente de una administración como esta. Yo creo que nunca volveré a vivir algo igual y además no pasa nada", ha explicado Ayuso sobre su futuro en la política.