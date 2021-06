Ayuso confiesa la frase de Herrera que le sirve de inspiración en los momentos duros: "Maravillosa"

La noche del jueves, Bertín Osborne volvió a la parrilla de Telecinco con 'Mi casa es la tuya' y lo hizo por todo lo grande al entrevistar a Isabel Díaz Ayuso. Ambos compartieron risas, confesiones y una comida. Entre tanto, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid mostró a los espectadores su faceta más personal y natural. La política compartió con el presentador detalles de su vida que pocos conocen y se abrió de par en par, incluso contando sus momentos más duros.

Entre todos los detalles, la política habló de sus años como estudiante en la Universidad Complutense de Madrid y cuándo conoció a Pablo Iglesias, dado que ambos estudiaron en la misma universidad. "Pablo Iglesias estaba ahí y ¿Sois de la misma edad más o menos?", quiso saber el presentador, ya que habían pasado a la vez por la Complutense.

"Sí, sí. Nacimos el mismo día", reconoció la política, dejando muy sorprendido al presentador. "No me lo puedo creer", aseguraba Osborne sin dar crédito. "Así te lo digo", repetía ella. Incluso ella reconoció que, en una ocasión, Iglesias la felicitó y ella "pasó" de contestar. "El 17 de octubre de 1978, hace casi 42 años, una niña y un niño nacían en Madrid. La niña se llamaba Isabel Natividad: el niño Pablo Manuel. Ella se apellidaba Ayuso; él Iglesias", escribir el exlíder de Podemos en Twitter.

"¿Hay algo que te haya molestado especialmente?", quiso saber el presentador, consciente de que, desde que comenzó su carrera política, Ayuso ha recibido numerosas críticas. "No. Lo que pasa es que hay a veces que veía que tenía todo en contra. Un gobierno que está ahora con la fragmentación, con La Moncloa tal, con la pandemia, con las críticas, con lo que no he dicho y trasladan, con lo que sí he dicho y volvería a decir...", contaba la entrevistada.









"Ha habido momentos en los que no veía luz"

"Porque hay muchas veces que sacan esa frase, la ponen en la picota... Que muchas veces lees un titular y parece que es algo negativo porque es titular. Entonces, me preguntaban y decía: 'No, es que es lo que opino y lo volvería a decir'. Entonces, ya me tuvo que reivindicar. Esto es lo que pienso, te guste o no", explicaba.

"Entonces, ha habido momentos en los que no veía luz porque todo estaba en contra: ataques, mofas, vídeos, editoriales de periódicos en los que se han ensañado... Entonces, al principio, había días negros muy malos porque no había una cosa, era una sensación de decir 'esto es imposible'", se sinceraba con el presentador.

"Entonces, me tomaba una cerveza y decía 'tranquila, todo se arreglará'. O quedaba con alguien o, simplemente, dormía y empezaba el día. Yo me recargo mucho por las noches, yo duermo y la vida empieza cada día de cero", revelaba cómo se enfrentaba a estas críticas, lo que hizo reír a Osborne.

"A Carlos Herrera, en una editorial, cuando cambió de cadena, me acuerdo que dijo una frase maravillosa que era: 'La vida, como la radio, empieza cada día o cada mañana'. Y tal cual. Pase lo que pase, mañana empieza otra vez. Venga, vamos a enfocarlo de otra manera", contaba, haciendo hincapié en una frase de Herrera que le ha servido de inspiración durante su carrera.