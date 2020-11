El aviso del doctor César Carballo a Iker Jiménez sobre la 'letra pequeña' de la vacuna de Pfizer

El programa 'Informe COVID', dirigido cada jueves por 'Iker Jiménez' en Telecinco , ha analizado en las últimas horas las informaciones que se han conocido esta semana respecto a la vacuna de Pfizer, y ha contado con expertos como el doctor, José Miguel Gaona.

Aparte del tema de la vacuna, el programa se ha centrado en los contagios que se producen en los centros escolares, que es cierto que no han conseguido protagonizar importantes brotes durante estos casi tres meses de curso escolar y eso es muy buena noticia. Pero Iker Jiménez no ha querido dejar la oportunidad de analizar la noticia de la llegada de la vacuna contra la covid-19, que han provocado reacciones importantes como por ejemplo un crecimiento importante de la bolsa y una mejora de las previsiones económicas tanto para las empresas como para la sociedad en general.

El análisis de Iker Jiménez sobre la vacuna de Pfizer

En este sentido, el presentador se ha mostrado cauto ante tanto positivismo por la posible inminente llegada de la vacuna de Pfizer: "Me alegro, obviamente, igual que todo el mundo, pero puede crear una falsa impresión de seguridad de que vamos a tener una solución a la vuelta de la esquina, que podemos relajarnos, que podemos hacer lo que nos dé la gana, porque la solución, vista como un tratamiento, que no es un tratamiento, sino una manera de evitar la enfermedad. Todavía queda tiempo".

Este mensaje ha sido apoyado por las declaraciones del doctor José Miguel Gaona, que ha querido también aprovechar su presencia en el plató de Telecinco para mandar un pequeño aviso sobre la llegada de la vacuna: "Estamos en plena guerra y la guerra va a ir a peor, estamos en el mejor momento de lo peor, ojito".

El mensaje de César Carballo sobre la vacuna

Otro de los expertos presente en el programa, el doctor César Carballo también se ha mostrado cauto: Vemos la luz al final del túnel, pero todavía que mucho túnel. Cuidado con estos últimos pasos y con aprobar el uso exprés de uso compasivo porque eso libera a Pfizer de seguir con los estudios, digamos que le da carta blanca a su vacuna y empezar a utilizarla. La han utilizado en 40.000 voluntarios, pero no son 40 millones".

"Hay luz al final del túnel, pero aún queda mucho túnel" sobre la vacuna de la estadounidense Pfizer @ccarballo50#Horizontepic.twitter.com/93hOBnF942 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 11, 2020

En relación con este asunto, Carballo ha puntualizado algunas de las claves que están detrás de la vacuna de Pfizer: "También hemos visto algunos fallos cuando se utiliza en la población general. Tiene cosas buenas y malas: un 90% de inmunidad es altísimo, no nos esperábamos esa cantidad y no sabemos cuánto dura. Y luego, que se tiene que conservar a 80 grados bajo cero, con lo cual lo deja solo para uso hospitalario. No solamente es crear la vacuna, sino hacerla llegar a la gente y que se la ponga".

