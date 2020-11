Iker Jiménez rompe su silencio contra los negacionistas tras los disturbios de este fin de semana

El periodista de Mediaset y director de programas como 'Cuarto Milenio' o 'Informe COVID', se ha mostrado muy crítico por las imágenes a las que hemos asistido en España durante las últimas jornada. El presentador de Cuatro ha querido mandar un mensaje a todos los negacionistas y personas que han protagonizado disturbios en algunas ciudades de España para manifestarse contras las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para luchar contra la segunda ola de la pandemia.

En el monólogo que Iker Jiménez ha protagonizado este domingo en 'Cuarto Milenio' ha valorado la situación que atraviesa España y distanciándose de la crítica a la clase política, por las decisiones que ha tomado en los últimos días, ha decidido cargar con dureza contra todos los negacionistas y manifestantes que han invadido varios espacios públicos de las grandes ciudades este fin de semana.

El enfado de Iker Jiménez con los negacionistas

"Hablo de esta gente que va a fiestas sin mascarillas. A una parte de la población le da exactamente igual lo que está pasando. Se la trae floja. Es mucho más que nosotros, debe de venir de la parte del Cid o del dios que ustedes quieran. Nosotros somos pobres pringados, porque mientras en el país va a pasar lo que va a pasar, mientras la economía está como está a algunos les da igual que todo vaya a peor", señaló Iker Jiménez con un tono de cierto enfado.

Pero su alegato no se quedó ahí y continúo arremetiendo contra los actos vistos estos días en diversas partes de España: "Sobre la gente que va a fiestas sin mascarilla. Eso estaría muy bien de no vivir en una comunidad con un virus que se transmite por el aire, que no hay una vacuna y que aun 15% lo lleva a la UCI. Pues sería un poquito más autocrítico y tendría más cultura de responsabilidad".

Iker Jiménez (Cuatro)

El presentador también se ha pronunciado sobre las mascarillas, reconociendo que a él tampoco le gusta tener que llevarla a todas partes: "A mí no me gusta llevar mascarilla, me agobio, y vaya tremendo palo esas personas que trabajando tienen que llevarla todo el día. Lo que estamos viviendo es una basura de primer nivel, ¿pero con estas actitudes vamos a salir? Cada dos por tres teniendo que ir la policía como si fuéramos lelos a tal fiesta. He oído declaraciones: "¡Qué yo no me quedo sin cubata!", ha vuelto a explicar.

El aviso de Iker Jiménez a la ciudadanía sobre la clase política

Por último, el presentador ha querido mandar un mensaje a gran parte de la población: "Basta ya de ser políticamente correcto porque no son cuatro o cinco, es mucha gente que llevan generaciones de si no me pillan me aprovecho. En este país hemos sido muchas veces así, pero lo que está pasando está muy claro, puede ser usted más o menos negacionista, en contra de un Gobierno o a favor, me da igual, y solo les digo que hay un virus que no vemos, que se transmite por el aire, que es peligros en algunos casos, que hemos tenido casos muy cercanos, ¿no podemos hacer un esfuerzo común y que nos den igual los políticos? No solo critiquemos a los políticos, estemos a la altura".