José Miguel Gaona: "Me da más miedo Marlaska que el payaso de It"

Existen una serie de términos, que seguramente os resultarán familiares: dopamina, serotonina, testosterona, estrógenos. Pues todo ese circuito hormonal se pone en marcha cuando pasamos miedo, cuando existe una incertidumbre ante lo desconocido.

El resultado ya lo sabemos: taquicardia, palpitaciones, sudoración, respiración acelerada, temblores, sensación de frío o de calor, el nudo en el estómago y a veces, incluso, el deseo de salir corriendo. Y en ese proceso se incluye el cine de terror. En el fondo, somos conscientes de que el peligro es ficticio, por eso comemos palomitas a la vez que gritamos cuando vemos una película de miedo.

En todo caso, el golpe hormonal sigue siendo el mismo. Y, como los auténticos masoquistas que somos, parece que lo disfrutamos. ¿Por qué lo pasamos bien cuando lo estamos pasando mal? El estudio de la psicología humana, tiene mucho que decir al respecto. Para conocer los entresijos de nuestro cerebro cuando se trata de pasar miedo, La Noche de Adolfo Arjona ha invitado a José Miguel Gaona, doctor en Psiquiatría.

MECANISMOS

Estamos viendo una peli de miedo, y llegamos a la escena más aterradora. ¿Qué mecanismos se activan en nuestro cerebro? Según el doctor Gaona 'la amigdala cerebral es la que se pone a funcionar corriendo y eso produce una sensación de inastabilidad psicológica, produce además una catarata de hormonas que comienzan a provocar un estrés agudo, una reacción de lucha o de huida. Hay una serie de cambios psicológicos importantes'.

Dicen que el miedo es un sistema de alarma ante lo desconocido, ante el miedo a una situación de la que desconocemos cómo saldremos de ella, pero, cuando vemos una peli de miedo, somos conscientes de que es ficción. 'El problema es que nos vamos sumergiendo' dice el doctor Gaona. 'La realidad no deja de ser una construcción en nuestro cerebro. Los guionistas lo que intentan hacer es que nosotros seamos uno de los personajes de la película, intentan activar los mecanismos de empatía, por eso la victima suele ser una persona aparentemente indefensa, sinpática, atractiva y cuanto más lo sea, peor lo vamos a pasar con ella'.

NOS GUSTA PASAR MIEDO

Está claro que el cine de terror, a pesar de los sobresaltos, o quizá debido a los sobresaltos, es uno de los más valorados por el público. Sin embargo parece que nos gusta pasar miedo. 'Nos excita' asegura José Miguel Gaona. 'Hay tres reacciones básicas que a los humanos no nos pasan desapercibidas. Las escenas con contenido sexual, con contenido violento, y las que tienen contenidos que deisparan nuestros mecanismos de miedo. Producen una excitación porque tocan aquellas emociones, que no nos dejan impávidos; que nos hacen rempvernos del sitio. Y eso nos hace sentirnos vivos, nos provoca una catarata de hormonas y eso nos hace sentir como si hubieramos tomado una droga, sin haberlo hecho'.

La sensación de miedo será más fuerte si el terror que se nos presenta en la pantalla tiene relación con algún tipo de miedo innato para nosotros. Si nos dan miedo las arañas, ver una legión de arañas comiéndose a alguien nos afectará más que a otros espectadores

FOBIAS

Cuando se estrenó la película "Tiburón", hubo gente que tardó en volver a bañarse en la playa sin sentir cierto miedo.'Una película de terror puede llegar a provocar algún tipo de fobia' asegura el doctor Gaona. 'Las fobias son miedos irracionales, lo normal es que si estamos nadando en el mar no pase nada y sin embargo flotamos en el agua temerosos de que pueda ocurrir cualquier cosa'.

Adolfo Arjona le preguntó al doctor Gaona, si una película de terror podría servir como terapia para una persona especialmente asustadiza. 'Hay una serie de mecanismos de sensibilización sistemática. Es decir, uno tiene miedo a las arañas y entonces te enseñan un foto de una araña, una araña en un terrario, meter la mano en el terrario sin tocar la araña, y finalment la araña campa a sus anchas por encima de nuestra mano. Por lo tanto, si se utilizan como mecanismos de sensibilización sistematica'.

ELEMENTOS

Un hacha, una sierra eléctrica, un muñeco con rostro diabólico, una pelota que cae lentamente por las escaleras. Hay elementos usados en las películas de miedo, que nos causan más terror que otros.'En el fondo hay cinco elementos que son los más habituales' asegura el psiquiatra. 'Los que tienen que ver con la muerte, la pérdida de la autonomía o la claustrofobia, el encontrarse solo, la sierra o miedo a la mutilación, y el daño psicológico sin violencia física'.

Es curioso cómo, al acabar de ver una película especialmente intensa, la emoción nos dura un buen rato, y condiciona la actividad que nos toque hacer después y eso es bueno para el doctor Gaona.

¿Quién te da más miedo, el payaso de It o el minsitro Marlaska?pregunta Adolfo Arjona.'A corto plazo, ma da más miedo el payaso de la película It' dice José Miguel Gaona. 'A medio y largo plazo me temo que los otros, que tienen poder. Sin lugar a dudas, Marlaska'.

LA VOZ DEL PAYASO

Uno de los elementos que hace que los personajes sean más terroríficos es su voz. Normalmente los registros suelen ser graves, profundos y distorsionados mediante algún efecto de sonido. Pero dentro del género existen personajes que obligan a mostrar unos registros vocales muy singulares. Aqui podrás escuchar para terminar, la entrevista de Adolfo Arjona con Marc Gómez, el actor de doblaje que pone voz a Pennywise, el malvado y escalofriante villano de los dos largometrajes basados en la obra de Stephen King “It".