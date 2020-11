La crítica de Iker Jiménez a Sánchez e Iglesias por sus intenciones de controlar la información en España

Iker Jiménez, presentador y director de varios espacios de televisión como 'Milenio Live', 'Cuarto Milenio' o 'Informe Covid', se ha mostrado muy crítico con una de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El periodista lo ha hecho a través de la última entrega de su programa, 'Milenio Live'.

Tras tratar diversos asuntos de actualidad, la pareja de comunicadores, Iker Jiménez y Carmen Porter, han analizado la publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves de la orden por la que se anuncia el diseño de un procedimiento de actuación contra la desinformación, una decisión muy criticada por la oposición y también por parte de la mayoría de los medios de comunicación.

La crítica de Iker Jiménez a las decisiones del Gobierno

A esta postura se han sumado la pareja de periodistas. Porter ha sido la primera en pronunciarse: "Estos nuevos proyectos de leyes que nos quieren tapar la boca a los periodistas". Esta ha sido la primera idea con la que han abierto el debate. Después, Iker Jiménez ha querido analizar de forma más profunda el asunto: "Ha habido al parecer un intento de diseñar una especie de 'vamos a ver qué'. La sensación que daba es que había algo así como un comité que va a dar un paso más allá de lo que ocurre en las redes, donde se califican como bulo o fraude muchas cosas".

De la mano del coronel Pedro Baños (@@geoestratego), #MilenioLive da todas las claves sobre las #fakenews, la desinformación, los bulos... ��https://t.co/wivDymtMZI — Milenio LIVE (@mileniolive) November 7, 2020

El presentador ha señalado que tiene la sensación de que existen otros mecanismos para velar por una práctica ética: "Aquí nadie está a favor de las 'fake news', pero imagino que existen recursos y resortes para que cualquier persona dañada por ellas pueda acudir a los organismos competentes. Lo que suena raro es un dispositivo para aleccionar a los medios sobre lo que es verdad o no".

Sobre este asunto, el presentador de Mediaset ha desvelado que cree que "han asesorado mal al Gobierno": "Viendo la reacción de todos o casi todos los compañeros, pues tomarán sus medidas también, porque todo es muy abstracto".

A modo de ejemplo, Iker Jiménez ha explicado que en su propio programa se han expuesto datos que para el Gobierno no eran oficiales: "Es como nosotros cuando dábamos algunos datos que oficialmente eran bulo. ¿Qué hubiera ocurrido? Hubiéramos sido catalogados como eso y mucha gente no hubiese tomado medidas. Es más, quizás hubiéramos tenido que pagar una multa".

El Comité de la Desinformación según Iker Jiménez

En relación con la práctica periodística, Carmen Porter se ha preguntado cuál es el criterio que va a utilizar el Gobierno para decidir si una cosa es verdad o no: "Imaginaos un periodista que está informando de lo que él sabe con sus fuentes y es una verdad que puede ayudar a las personas. Y solo porque no es la verdad, quizá no comprobada porque no se estila, oficial, te la ponen como bulo".

Por último, Carmen Porter ha señalado que la censura no es una buena decisión en un estado democrático como España: "De lo único que estamos en contra es de la censura, porque cuando empiezan a censurar un derecho como la libertad de expresión", ha añadido Porter antes de anunciar que YouTube censuró el programa de la pasada semana que analizaba todos los datos que había hasta el momento del atentado de Viena.

También te puede interesar

Iker Jiménez desvela qué podría pasarle a "Cuarto Milenio" si el Gobierno censura a los medios

Iker Jiménez habla alto y claro sobre el origen de la covid-19 tras varias críticas de sus seguidores