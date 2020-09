Así es el nuevo videoclip de Omar Montes, fruto de su falsa pelea

Este martes, Omar Montes volvió a convertirse en el centro de las miradas. El cantante, también conocido por ser el ganador de la penúltima edición de 'Supervivientes', revolucionó las redes sociales con la difusión de un vídeo en el que se le veía con la cara ensagrentada mientras se peleaba con un joven en mitad de la calle.

En las polémicas imagenes se veía como el artista y su grupo de amigos se abalanzaban sobre un chico desconocido que les pedía clemencia a la vez que les gritaba: "¡Yo no he sido!". Dado que la tensión del enfrentamiento iba en aumento, uno de los amigos del protagonista pidió detener la pelea: "¡No, no, que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!".

Tras haberse hecho tendencia estas imagentes, la reportera de 'El Programa de Ana Rosa', Adriana Dorronsoro, reveló que se trataba de un montaje para publicitar su próxima canción: "Es una estrategia de comunicación con otro cantante con el que este viernes va a sacar un nuevo tema. El chico que sale de amarillo es el otro cantante. Es todo un teatro para que se hable de él".

"Esas imagentes no van a salir tal cual en el videoclip que va sacar este viernes, pero va a tener que ver con la pelea de las imagenes", añadió la reportera. Y así ha sido. Este viernes, el artista ha publicado un nuevo tema con videoclip inlcuido, 'No Puedo Amar', con la colaboración de Rvfv.

En el videoclip se puede ver, al igual que comentó Dorronsoro, a ambos cantantes peleándose y a Montes con el rostro manchado de sangre de forma similar a la que aparecía en su montaje. Además, en la letra del tema menciona a "la calle" y "los chavos", por lo que se habría decantado por una estrategia de comunicación ambientada en un parking al salir de fiesta con sus amigos. Además, también dice lo siguiente: "Tú la niña buena y yo el niño malcriao. Dicen que estoy loco y me emborracho otra vez".

Finalmente, parece que el reggaetonero se ha salido con la suya, ya que su nombre ha sido Trending Tropic en Twitter desde el martes y se ha hablado de él en multitud de medios y espacios de Telecinco, lo que ha provocado que todo el mundo este expectante hasta el lanzamiento de 'No Puedo Amar'.