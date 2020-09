Filtrado un vídeo de Omar Montes envuelto en una pelea callejera y con la cara ensangrentada

Omar Montes ha protagonizado este miércoles uno de los escándalos más sonados de las últimas semanas. El famoso cantante, muy conocido también por ser el ganador de la penúltima edición de "Supervivientes", se ha visto implicado en una pelea callejera. Varios vídeos difundidos a través de las redes sociales muestran al artista con la cara ensangrentada y enfrascado en una pelea junto a otros jóvenes.

El reggaetonero y su grupo de ocho amigos se abalanzan contra un joven que grita todo el tiempo: "¡Yo no he sido!". Varios de los chicos le increpan y le golpean y uno de ellos se acerca con una valla metálica de color amarillo con la aparente intención de tirársela. La tensión va en aumento hasta que uno de los amigos de Omar Montes pide parar la pelea: "¡No, no, que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!".

Justo en ese instante, Omar Montes sale del grupo con la cara totalmente ensangrentada mientras lanza un insulto homófobo al hombre con quien se ha enzarzado.

Le han pegao a Omar Montes pic.twitter.com/RfLaFclyA8 — Rey de Armada (@ceciarmy) September 8, 2020

Perspectiva 2 pic.twitter.com/t5VDjm4ICM — Rey de Armada (@ceciarmy) September 8, 2020

Horas después de la difusión del vídeo, el intérprete no ha querido pronunciarse sobre el origen de la brutal pelea pero sí ha decidido abandonar temporalmente las redes sociales. "Voy a estar desconectado de las redes durante un tiempo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. La gente es muy envidiosa y hacen lo que sea por verte mal", se ha limitado a señalar.

Unas palabras que han generado una división de opiniones entre sus seguidores. Y es que los fans quieren saber qué tal se encuentra pero, sobre todo, qué ha originado esa brutal pelea. Algunos, pese a la admiración que le tienen, no han dudado en censurar su actitud 'barriobajera' o el insulto que le lanza al joven. Dado que las imágenes son de ahora, niguno de los implicados en la disputa lleva mascarilla u otra protección frente a la pandemia del coronavirus.

LÍO EN EL PLATÓ DE "SUPERVIVIENTES"

Lo cierto es que Omar y su panda de amigos han protagonizado ya varios incidentes en el pasado. En la final de "Supervivientes", en la que Omar se proclamó ganador, sus compañeros saltaron desde la grada donde estaban sentados como espectadores hasta el plató, a pesar de ser conocedores de que esto no se podía hacer. Aunque los regidores intentaron sacarles, la situación se tensó. Kiko Hernández llegó a asegurar que había tenido que intervenir la Policía.