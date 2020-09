'El Programa de Ana Rosa' destapa la "falsa pelea" de Omar Montes

Omar Montes ha vuelto a crear polémica. Este martes, el cantante, también conocido por ser el ganador de la penúltima edición de 'Supervivientes', ha revolucionado las redes sociales por la difusión de un vídeo en el que se le veía con la cara ensagrentada mientras se peleaba con un joven en mitad de la calle.

En las imagnes se ve como el artista y su grupo de amigos se abalanzan sobre un chico desconocido que les pedía que parasen a la vez que gritaba: "¡Yo no he sido!". Dado que la tensión del enfrentamiento iba en aumento, uno de los amigos del protagonista pidió detener la pelea: "¡No, no, que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!".

Este vídeo salió a la luz casi al mismo tiempo que un mensaje que publicó Montes en su cuenta de Instagram: "Voy a estar desconectado de las redes durante un tiempo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. La gente es muy envidiosa y hacen lo que sea por verte mal".

Tras haberse hecho tendencia estas imagentes, la reportera de 'El Programa de Ana Rosa', Adriana Dorronsoro, ha descubierto la verdad que hay detrás de ese conflicto. Tal y como ha afirmado Dorronsoro, se trata de un montaje para publicitar su próxima canción: "Es una estrategia de comunicación con otro cantante con el que este viernes va a sacar un nuevo tema, 'No puedo más'. El chico que sale de amarillo es el otro cantante y, aunque su entorno no me ha dicho nada para que se siga hablando, yo os confirmo que es todo un teatro para que se hable de él".

"Esas imagentes no van a salir tal cual en el videoclip que va sacar este viernes, pero va a tener que ver con la pelea de las imagenes, va a estar relacionado. Habrá que esperar a este viernes para ver ese gran estreno. Así que ni pelea ni nada, Omar está perfectamente en su casa", ha continuado explicando.

Al averiguar la causa real de estas imágenes, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy decepcionada con la estrategia del cantante: "Me parece de muy mal gusto. Me parece que es jugar con determinadas cosas que no conviene. Todo no vale", ha opinado.