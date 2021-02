Arturo Valls desmonta en directo su trabajo en '¡Ahora caigo!': "Es un papel, cuando se acaba el programa..."

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa, lo que sucedió este miércoles.

En esta ocasión, fue un concursante quien regaló un llamativo momento al público, lo que fue potenciado por la reacción del presentador. Arturo Valls dejó a los espectadores de '¡Ahora caigo!' completamente atónitos al hablar de su "papel" al frente del espacio de Atresmedia.

Valls dio la palabra al concursante para que se presentase antes de enfrentarse en duelo, lo que el participante aprovechó para disfrutar unos minutos de televisión: "Mi nombre es Alejandro, lo cual puede ver si no eres ciego...", comenzó diciendo, lo que provocó las risas de Valls. "Mira, ya te he hecho reír, le llevo eso a mi casa", puntualizó el joven. "Me encanta", señaló el humorista. "Más que aficiones, tengo personalidades", continuó Alejandro, quien sorprendió a al presentador cuando le confesó él le gustaba mucho: "Me gustas mucho tú".

Al ver la cara de desconcierto de Valls, el concursante quiso aclararlo y "separar términos": "Lo que quiero decir es que me gusta ser dicharachero, hacer reír, hacer el payasete ¿Me entiendes? Cómo eres tú", explicó, dejando claro que admiraba al conductor del espacio por su trabajo.

"Sí, claro. Pero esto es un papel, eh. Cuando se acaba el programa soy un tío serio, un coñazo de tío...", le aseguró el comunicador, refiriéndose a que cuando entra en el plató adopta una personalidad más divertida y que luego no lo es tanto. "Yo te llevaba a mi casa", insistió Alejandro, sin importarle las declaraciones del presentador.

"Eres uno de mis ídolos"

"Me gustaría decirte, ahora que te tengo delante, que eres uno de mis tres ídolos de la comedia junto a Florentino Fernández y Dani Rovira", le confesó el joven a Valls, quien se mostró muy agradecido por sus palabras. "Y bueno... ¿Qué haría con el dinero? Me gustaría, además de pagarme un máster y un coche, irme con mi pareja a Francia, con mis amigas a Londres y me gustaría hacerme un tour por los estadios de fútbol de toda Europa con mis colegas", agregó.

"Pues muy bien, que maravilla Alejandro. Pero, espera, oyéndote, me has recordado a uno de mis ídolos y referentes en la comedia, que eran Martes y trece", le confesó el presentador al concursante antes de comenzar una imitación de sus mencionados referentes, en concreto el famoso sketch de La empanadilla de Móstoles.

Finalmente, después de enfrentarse a la primera participante, Alejandro logró colocarse en el centro del plató. Superó siete rondas y logró salvarse sin utilizar comodines. Valls le ofreció un comodín para continuar, pero el joven decidió plantarse para llevarse 10.251 euros al final del programa.