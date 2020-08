El aplaudido gesto de una doctora por lo que hizo en La Sexta noche

El programa de televisión la 'La Sexta Noche' ofreció este sábado una tertulia con especialistas en diferentes ramas de la Sanidad que analizaron los rebrotes producidos por el nuevo coronavirus. Ninguno de los invitados utilizó la mascarilla salvo Esther Samper, doctora en Medicina Regenerativa, que empleó esta medida de protección a pesar de que, a priori, no es obligatoria ya que en el plató los invitados están suficientemente separados entre sí.

La imagen ha sacudido las redes sociales por lo inusual, ya que no es habitual ver a presentadores y colaboradores portando mascarillas para dirigirse a la cámara. De hecho, en algunos espacios no se repeta ni la distancia de seguridad.

Samper ha dicho que el resto de contertulios "también llevaban mascarilla, en cuanto se dejaba de grabar en el plató". "Como a mí no me impedía hablar, no le vi el sentido a quitarmela".

"Gracias por predicar con el ejemplo y llevar mascarilla en un sitio cerrado con personas con las que no convives, aunque haya distancia de seguridad. Las normas son para todos y por nuestro bien", escribió un usuario de la red social Twitter. "Eso mismo estaba pensando al verla. La palabra convence, pero el ejemplo arrasa", señaló otro.

Gracias @shora por predicar con el ejemplo y llevar mascarilla en un sitio cerrado con personas con las que no convives aunque haya distancia de seguridad.

Las normas son para todos y por nuestro bien (verdad @Congreso_Es?) @SextaNocheTV#L6Nalertabrotes — Catéter Doble Jota (@cateterdoblej) August 1, 2020

La doctora puso el foco en la bajada en la edad media de quienes se contagian, lo que "tiene que ver con los movimientos sociales". "Los jóvenes tienen síntomas más leves o incluso son asintomáticos, lo que les permite hacer una vida normal y reunirse con la gente, y eso favorece mucho el contagio", manifestó.

Lo cierto es que los contagios por coronavirus siguen creciendo y han han alcanzado este sábado los 1.525 nuevos casos, de los que más de la mitad se concentran en Aragón (551) y en Madrid (372), comunidad en la que las infecciones repuntan desde el inicio de la semana, al contrario de lo que ha sucedido en Cataluña, donde los contagios han bajado del centenar, hasta 64.