David Soria 'estalla' contra el arbitraje tras la expulsión a Luis Milla ante el Villarreal: "Se hacen los valientes con nosotros y no se atreven a expulsar a los de equipos grandes"
El portero del Getafe critica duramente la expulsión de Milla ante el Villarreal y acusa a los colegiados de un doble rasero en sus decisiones
El portero del Getafe, David Soria, ha mostrado su gran enfado con la actuación arbitral tras la derrota de su equipo por 2-0 contra el Villarreal. En declaraciones a Movistar+, el guardameta ha criticado con dureza la expulsión de su compañero Luis Milla en el minuto 48, una acción que ha condicionado el resto del encuentro para el conjunto azulón.
La jugada de la expulsión
La tarjeta roja a Luis Milla llegó después de una acción con Buchanan, jugador del Villarreal. Según informó nuestra compañera Gemma Santos en 'Tiempo de Juego', todo comenzó cuando Buchanan propinó un pelotazo a propósito a Milla desde apenas un metro. La reacción del centrocampista del Getafe fue inmediata, encarándose con su rival al grito de: "Eres un hijo de p****, me puedes matar". La periodista añadió que "Luis Milla es un tío que vive por y para el fútbol y no entiende cómo alguien que juega al fútbol le puede hacer esa acción tan sumamente fea", lo que explica su intensa reacción.
Soria defendió la reacción de su compañero, señalando la peligrosidad de la acción previa del jugador del Villarreal. "Le pega un pelotazo a un metro, que si le da en la cabeza, lo puede matar. Claro, ha reaccionado como reaccionaría cualquiera", ha explicado. A continuación, ha centrado sus críticas en el colegiado: "Al final, el árbitro se ha hecho el valiente, como siempre hacen con nosotros".
Doble rasero con los equipos grandes
El portero del Getafe ha ido más allá y ha acusado a los árbitros de aplicar un criterio diferente con los equipos más potentes del campeonato. Soria ha asegurado que hay futbolistas de otros clubes que reciben un trato preferencial. "Luego, abajo, en equipo grande, hay algunos jugadores, no voy a decir nombres, que se ríen en tu cara y no tienen huevos a expulsarlos, así de claro", ha sentenciado.
Finalmente, el guardameta ha expresado la impotencia del vestuario azulón ante este tipo de situaciones. Según Soria, el árbitro "llega, se hace valiente, te echa con una roja, se llevan los aplausos del estadio, y nosotros nos vamos jodidos". Unas declaraciones que reflejan la frustración del Getafe tras una derrota marcada por la polémica.
