Antonio David se sale del guion y le dice a Jorge Javier Vázquez lo que piensa de él a la cara

Importante cara a cara en el programa de Telecinco 'Sálvame'. Antonio David Flores y Jorge Javier Vázquez no han pasado por sus mejores momentos y es que desde que el presentador mostrase su opinión más sincera sobre el colaborador y este le respondiese con una exclusiva en una de las revistas más importantes de tirada nacional, su relación no ha ido a mejor.

Cara a cara entre Jorge Javier y Antonio David

Este jueves se ha producido este cara a cara tan esperado en el programa de Sálvame y lo cierto es que no hay tanta tensión como se podía pensar en un primer momento. Antonio David entraba al plató diciéndole a Jorge Javier Vázquez: "Me alegro de verte Jorge", algo que el presentador ha agradecido y a partir de ahí se ha producido la conversación tan esperada. El padre de Rocío Flores ha confesado no leerse su blog el mismo día, es decir, que le contestó sin saber lo que había escrito de él: "Decidí no leerlo el mismo día, lo leí después, me pusieron los vídeos y me vi medio obligado a contestarte".

Jorge Javier Vázquez ha calificado ese razonamiento de incongruente porque se tenía que haber leído primero el blog para luego contestar: "Es incongruente que sin habértelo leído repartas hostias a diestro y siniestro, primero tienes que tener toda la información para ver qué es lo que yo ponía en ese blog". Durante la charla, los dos han tenido momentos de buen rollo y Jorge le ha dicho en un tono humorístico: "Trilero eres" a lo que Antonio David le ha respondido con lo mismo: "Y tú también".

El supuesto síndrome de Jorge Javier según Antonio David

Pero lo más importante ha llegado minutos después, porque el que fuera marido de Rocío Carrasco parece que ha encontrado un síndrome que padece Jorge Javier. "Tienes el síndrome de Hubris, enfermedad de los que creen saberlo todo. Yo no soy rencoroso en televisión, cuando salgo me quito la mochila. Al final veo sin saber el por qué tienes interés en hacer ver a la gente que la imagen o el perfil que yo tengo no corresponde con la realidad. Me molestó el global de todo lo que dijiste, pero lo que más me ha dolido es que te posiciones a favor de Rocío Carrasco, y eso si lo has hecho con maldad".

Jorge Javier Vázquez ha terminado diciéndole que se posicionó a favor de Rocío Carrasco para hacerle de rabiar y no precisamente porque lo sienta: "A mí me hacen una entrevista, me preguntan y entonces pensé 'pues mira le voy a dar un poco por saco', esas cosas se hacen por diversión, no por maldad".

