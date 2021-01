Jorge Javier aprovecha su entrevista con Aguado para burlarse de Ayuso: "Ella es así..."

Jorge Javier Vázquez aprovecha, cada vez más, algunos de los espacios de 'Sálvame' para introducir temas de cierto carácter político. Aunque normalmente no suele pisar 'esos charcos', debido a lo ocurrido con la borrasca 'Filomena' en la ciudad de Madrid, esta semana han pasado por el plató algunos de los responsables políticos de la ciudad, bien sea mencionados o entrevistados. Este ha sido el caso de Ignacio Aguado, vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha sido entrevistado por Jorge Javier y al que el mismo presentador le ha lanzado una pregunta en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso.

Jorge Javier pregunta a Aguado por Ayuso y no puede contener la risa

El presentador ya ha dejado entrever sus preferencias políticas en algunos sonados programas y no esconde su animadversión por el alcalde Almeida, al que criticó la semana pasada, o por la misma Díaz Ayuso. Ha sido en el momento en el que Aguado hablaba sobre la vuelta al colegio de los niños madrileños cuando Jorge Javier no ha podido resistirse en formular una pregunta que le "hace mucha ilusión": "¿Isabel Díaz Ayuso es así o se lo hace?".

El oro de Moscú, el sueño de Jorge Javier Vázquez pic.twitter.com/mL9Fsva9az — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) January 13, 2021

La pregunta, lanzada en un claro tono burlesco y entre risas, venía precedida de un curioso paralelismo entre el mundo de la televisión y el de la política que el mismo Vázquez había realizado previamente: "A mí, llevamos 12 años en 'Sálvame' y la gente por la calle siempre me pregunta: "¿Lo que pasa en 'Sálvame' es verdad? ¿No está todo organizado, no está todo ahí con guion?", tras esto, y apelando a la confianza adquirida con el propio Aguado, le lanzaba la cuestión a alguien a quien ha definido como "que tiene la suerte de tenerla tan cerca", en referencia a Ayuso.

La respuesta de Aguado a las burlas de Jorge Javier con Ayuso

"Es así, es una persona que es como es y creo que no esconde nada. Trabajo con ella y como todos somos personas y tratamos de hacer las cosas bien y a veces no salen bien y otras sí", replicaba un Aguado que no entraba a valorar la pregunta en sí lanzada por el conductor de 'Sálvame'. Finalmente, Aguado concluía con un sencillo: "Yo trabajo bien con ella", a lo que Jorge Javier insistía entre risas asegurando que "tiene usted un pedacito de cielo ganado".

La semana pasada, el presentador de 'Sálvame' adquiría un tono irónico y lanzaba la siguiente pregunta: "¿Tú crees que por algún extraño motivo, Martínez-Almeida se ha quedado sin radio y sin televisión y no se ha enterado de que venía 'Filomena'?". Envalentonado por la situación en la que uno de sus invitados se había quedado sin poder llegar a Telecinco y con los murmullos de sus colaboradores especulando sobre sus propias situaciones, se animaba a asegurar:

"Esto es un problema muy local y que como todo el mundo sabe, y de esto tiene que quedar constancia, Alberto, esto es culpa del Gobierno socialcomunista", acusaba entre la risa y la crítica a los partidos políticos del espectro de la derecha. Aun así, finalmente, Jorge Javier ha querido asegurar que podría "regodearme, pero estamos ante un fenómeno que no es normal. Y lo anormal sería que no hubiera ningún problema. Aquí, entiendo que no hay ciudad preparada".