Antonio David Flores ajusta cuentas con 'Sálvame' tras el despido de Antonio Canales: "Acabemos con esto"

'Sálvame' lleva unos días en el punto de mira por el despido de uno de sus colaboradores en pleno directo. Han surgido multitud de reacciones al respecto, y una de las más críticas ha venido de la mano de Antonio David Flores, quién también fue cesado de la cadena hace unos meses a raíz del estreno de la docuserie de Rocío Carrasco.

En la tarde del miércoles, 'Sálvame' arrancaba un programa cargado de tensión, en el que las dudas comenzaban a rondar a distintos colaboradores ante el inminente despido sorpresa de uno de ellos. Una voz en off que acompañaba un vídeo aseguraba que en el programa "exigen dar el 100%", por lo que no permiten tener en plantilla a "colaboradores que no aporten nada". Además de añadir que el momento que se iba a vivir, al anunciar la no renovación de contrato de un colaborador, era algo que ocurría "por primera vez en la historia de 'Sálvame'".

Carlota Corredera era la encargada de dar el nombre definitivo, Antonio Canales. Mientras la presentadora aseguraba que le daba "penita", el ya excolaborador le restaba importancia y aseguraba que pronto comenzará "en otra productora de Mediaset". Sin embargo, lo más sorprendente del despido era emitido un día más tarde. En la tarde del jueves, el programa de Telecinco sacaba a la luz las palabras no escuchadas de Canales minutos después de su no renovación, en conversaciones con sus compañeros en los pasillos del plató.





'Sálvame' revela lo que no se vio del despido de Antonio Canales

En las grabaciones emitidas al inicio del programa, Canales afirmaba haber intentado "estar a la altura". "Demasiado me he mantenido firme, quizás otra persona se pone a llorar. Es lo que le he dicho al programa y a vosotros que sois los conductores, creo que hace falta un cambio al programa. He hablado de los que organizan, el que quiera peces que se moje el culo. Hace falta un cambio al programa y no se trata de los colaboradores, sino de las formas", eran las palabras del bailaor.

También reconocía haberse acomodado, pero sin duda, lo más sorprendente venía cuando afirmaba haber estado a punto de montar un numerito, digo de una escena de película. "Yo ahora me hago el desmayado, ya me han dado antes un paracetamol, esto lo puedo hacer que para algo soy actor. Yo ahora monto el escándalo y me desmayo en el plató y me voy para casa con el chófer antes", afirmaba sin titubear.

Antonio David Flores no ha querido dejar pasar la ocasión para cargar contra 'Sálvame' y 'La fábrica de la Tele', para defender a Canales y marcar distancias con el que un día fue su lugar de trabajo. "Vergonzoso e indignante lo que se vivió ayer en 'Sálvame'", arrancaba su mensaje y proseguía elogiando al bailaor: "Con lo que no contaban en 'La Fábrica de la Tele', es que eres igual de grande dentro y fuera de un escenario. Estoy contigo Antonio Canales. Acabemos con esto". Un tweet que cerraba con un hashtag de apoyo a Antonio y una foto del mismo en el escenario.

Vergonzoso e indignante lo que se vivió ayer en @salvameoficial. Con lo que no contaban en la @fabricatele, es que eres igual de grande dentro y fuera de un escenario. Estoy contigo Antonio Canales. Acabemos con esto. #LaMareaConCanalespic.twitter.com/TLK1PMmxSN — ANTONIO DAVID FLORES (@Adavidflores) August 19, 2021