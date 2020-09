Antonio David explota contra Laura Fa: "Eres tan fría que eres capaz de jugar con el contrato de un compañero"

Ya ha pasado un año desde que Antonio David Flores decidió volver a televisión. Esto ha sido posible gracias a que fue fichado como colaborador de 'Sálvame' tras su participación en 'GH VIP 7', aunque también le ha beneficiado todas sus polémicas familiares y la participación de Rocío Flores en 'Supervivientes'.

Es por ello por lo que sus compañeros han decidido poner nota a su trabajo de estos últimos meses, ya que su contrato como colaborador está a punto de expirar y deber ser renovado. De esta manera, el marido de Olga Moreno ha recibido críticas de todo tipo por parte del equipo de 'Sálvame'.

Para Chelo García-Cortés, Antonio David está en el plató porque la cúpula quiere, mientras que Gema López opina que a lo largo de los programas ha demostrado su valía, aunque cree que debería ser más "participativo" y "combativo". Por otro lado, Miguel Frigenti considera que el ex guardia civil se ha ido superando cada día, por lo que ha conseguido hacerse un hueco a pesar de su floja participación en el reality.

No obstante, Laura Fa no estaba de acuerdo con lo que comentaban sus compañeros y dejó caer que, dejando a un lado sus escándalos familiares, Antonio David era prescindible: "No entiendo que, con el historial familiar que tienes, estés al nivel (como colaborador) mío o de Miguel Frigenti". "Dudo de que estén del todo satisfechos, creo que se ha ganado un sitio pero no sé si se esperaba un poquito más. Sin él podemos sobrevivir", añadió.

El padre de Rocío Flores recibió las críticas con mucha profesionalidad, ya que reconoció que aún le queda "mucho por aprender". A pesar de ello, quiso contestar a los duros comentarios de Fa, los que no le sentó demasiado bien: "Eres tan fría que tienes la capacidad de jugar con el pan de un compañero, aunque no te puedo ver y aunque cenemos juntos en el hotel, es tan fría y tan mala persona que es capaz de jugar con el contrato de un compañero", le reprochó.

"Yo te diría que, aunque tu no mereces estar aquí porque hay compañeros detrás que sí se merecen estar aquí porque ocuparían tu puesto y darían mucha más información que tú, a mi me encanta que sigas ahí sentada. Es la diferencia entre tú y yo", concluyó Antonio David. "Es una hipocresía jugar a la caridad. Si te va mal la vida, te doy parte de mi sueldo para que coman tus hijos", respondió ella.