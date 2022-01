Anne Igartiburu reinventa su look de las Campanadas: pantalón, capa y el corpiño que llevó en 2009

Anne Igartiburu se ha convertido en uno de los rostros más importantes de las Campanadas de nuestro país. Este 2021, la presentadora ha cumplido 17 años consecutivos despidiendo el año desde Radio Televisión Española. En esta ocasión, dos días antes de la gran cita, Anne se ha visto obligada a cambiar de acompañante, y es que, tras el positivo en coronavirus de Ana Obregón, ha sido Jacob Petrus, el encargado de acompañar a Igartiburu.

En su larga trayectoria, la presentadora cuenta con un diseñador de cabecera. Lorenzo Caprile ha sido el encargado de vestir a Anne desde el año 2009. Vestidos más sobrios, otros más recargados, brillos, mangas abullonadas, escotes a pico, hombros al descubierto... En estos doce años, hemos visto todo tipo de variedades en los looks de la presentadora, eso sí, todos ellos con el color rojo como protagonista.





Este 2021, Igartiburu ha sorprendido a los espectadores con la combinación que ha lucido. Por primera vez ha llevado pantalones. "Este año el vestido ya estaba hecho hacía tiempo, y de repente se me ocurrió la idea de meterle un pantalón, y por eso este año no llevo un vestido al uso, es un pantalón con un corpiño y una capa", confiesa la presentadora en RTVE.

Otro de los aspectos llamativos es ese corpiño, una pieza que ya lució en 2009, el primer año con Caprile. Se trata de una pieza que marca mucho la cintura y deja los hombros al aire. Por este motivo, el look termina con una capa, y es que, aunque el traje no lleva manga larga, Anne ha preferido no pasar frío y añadir este complemento, que ya llevó en sus primeras Campanadas con Ramón García. "Es bicolor, tiene un puntito de rosa y lo que hemos hecho es un guiño a la moda sostenible, utilizando materiales que Lorenzo ya tenía", recalca Anne.





La ausencia de Ana Obregón marca la Nochevieja de TVE

La despedida del año en la cadena pública ha estado marcada por la ausencia de Ana Obregón, a quien sus compañeros han querido mandar un bonito recuerdo. La presentadora ha compartido una foto del pasado año en la Puerta del Sol horas antes de la gran cita, deseando un año "lleno de salud y amor para todos" y dejando unas emotivas palabras para sus seguidores en Instagram.





Jacob Petrus, que se estrenaba en la misión de dar las Campanadas, aseguraba que "será algo para contar a los nietos". Además, ha querido enviar un mensaje a sus dos hijos, Eric y Alejandro, que este año han vivido la primera Nochevieja sin su padre. "Sois muy grandes", les decía Petrus.