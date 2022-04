Àngel Llàcer revela en Cinco Tenedores cómo logró convertirse en profesor de Operación Triunfo: "Me probaron"

Tras su victoria compartida en 'MasterChef Celebrity', el dúo protagonizó tantos divertidos momentos que se han hecho con su propio espacio de cocina en Movistar+. Por este motivo, Miki Nadal y Juanma Castaño se han convertido en una reconocida pareja artística frente a las cámaras de 'Cinco tenedores', formato también producido por Shine Iberia que consiste en una combinación entre un talent culinario y un programa de entrevistas.

Este domingo, el cómico y el periodista volvieron a formar parte de la parrilla de la plataforma y recibieron a Àngel Llàcer, Patricia Conde y José Antonio Camacho como invitados. De esta manera, los presentadores reunieron a reconocidos rostros que poco tenían que ver entre ellos en una agradable cena, en la que presentarían una vez más sus dotes culinarios. Antes de eso, los conductores del espacio fueron acompañados por los invitados durante el cocinado, donde ya comenzaron a hacerse las diversas entrevistas.

En esta ocasión, la presentadora se convertía en la pinche de Castaño y Llàcer del colaborador de 'Zapeando', mientras que Camacho sería el encargado de elegir el plato ganador. Una de las conversaciones que más llamaron la atención fue la que Nadal tuvo con el jurado de 'Tu cara me suena' y ex profesor de La Academia de 'Operación Triunfo'.









"Yo tenía allí a mi amigo Manu Guix"

"Yo empecé el primer año. Ya existía el programa", comenzaba contando el invitado, haciendo referencia a que comenzó a formar parte del talent musical desde sus inicios, aunque se unió al formato cuando el espacio ya había comenzado. "No tenían profesor de interpretación. Entonces, yo veía que actuaban, cantaban... Pero no sabían lo que explicaban", cuenta, haciendo referencia a lo que percibía como espectador.

"Yo tenía allí a mi amigo Manu Guix, que era el director musical. Yo le decía: 'Manu, es que esta gente no sabe... Es que yo tengo que ir'", recordaba el director. "Bueno, una semana, dos semanas... Y a la tercera le dije a Manu que lo sentía mucho, pero que iba a ir para decirles que me necesitan", agregaba.

"Entonces, llegué allí, saludé y les dije que me necesitaban. Esa impertinencia de joven les hizo gracia. Así que me dijeron: 'Vale, entra y te probamos", cuenta Llàcer sobre cómo logró entrar a La Academia. "Entré, me probaron y me cogieron", revela, haciendo referencia a la manera en la que logró comenzar a formar parte de 'OT', formando parte del claustro de profesores original junto a Nina, Helen Rowson, Manu Guix, Lawrence de Maeyer, Javier Castillo, Mayte Marcos y Néstor Serra.