Se rio de los andaluces e insultó a Cayetana: el colaborador de TV3 que ahora pone a Felipe VI en su diana

TV3 es una televisión pública. Está pagada por el dinero de todos y aun así, no faltan colaboradores y programas que apuesten por humillar al resto del país y a sus instituciones. Es lo que ha pasado con un sospechoso habitual de la polémica, con el colaborador Jair Domínguez, del programa que presenta el no menos polémico Toni Soler.

"Si no está su cara, no me concentro": el lanzamiento de dardos a Felipe VI en TV3

Jair Domínguez se encontraba en una sección del programa en la que trataban de lanzar dardos con forma de vacuna a una figura sin rostro. Una silueta que no representaba a nadie, que podía haber sido cualquier persona, pero sobre la que Domínguez tenía un deseo. Una petición incumplida pronunciada en un programa de gran audiencia en Cataluña.

Si posem en @sempresaludava a vacunar, arribem a la immunitat de grup demà passat.#EstàPassantTV3pic.twitter.com/iJ2xqddiCx — Minoria Absoluta (@MinoriaAB) March 31, 2021

Jair Domínguez afina su puntería y lanza con certera precisión. Desde luego demuestra su habilidad con los dardos, aunque no es capaz de acertar en los círculos marcados en la silueta. Quizá hubiese podido alcanzar un mayor grado de concentración si se hubiese cumplido su petición frustrada, la de poder lanzarle dardos a una imagen del Rey Felipe VI en una televisión pagada con el dinero de todos.

No fue así y se quedó tan solo en un deseo: "Yo si no tiene la cara del Rey pintada, no me concentro". Es la "broma" lanzada justo antes que sus dardos. El presentador Toni Soler se apresura a indicarle que lance los dardos, es mejor ignorar la polémica que regodearse en ella. Otra colaboradora, de fondo se lleva las manos a la cabeza, entre risas. Sabe perfectamente lo que supone decir esas cosas en un medio público, pero le hace 'gracia' la valentía de su compañero mofándose de la Corona en TV3. Todo un acto de heroísmo.

Jair Domínguez, el colaborador de TV3 que se rio del acento andaluz y que insultó a Cayetana Álvarez de Toledo

Y es que, como decimos, Domínguez no es nuevo en el fructífero campo de siembra de las polémicas contra el resto del país del que forma parte: España. Muy sonado fue su comentario contra el acento de los andaluces, a costa del genio de la pintura Velázquez, al que se refería de la siguiente forma:

No puc evitar pensar que Velázquez, geni de genis, precursor de tot i inventor de l’impressionisme 200 anys abans d’hora, quan parlava he be like “ke paza illo ole ole ke arte mi arma”. — Jair Dominguez (@sempresaludava) May 5, 2020

"No puedo evitar pensar que Velázquez, genio de genios, precursor de todo e inventor del impresionismo 200 años antes de tiempo, cuando hablaba lo hacía así: 'ke paza illo ole ole ke arte mi arma", un tuit que generó multitud de críticas y se entendió como una burla al acento andaluz y la forma de hablar de una tierra que ha dado genios universales como el sevillano Diego Velázquez.

Por si fuera poco, también es bastante recordado su insulto a Cayetana Álvarez de Toledo por utilizar correctamente el castellano. Pues la diputada del PP adjuntaba unas imágenes de Gerona junto con el texto "Gerona española", a lo que Domínguez respondía con actitud dialogante:

"Se escribe "Girona", retrasada", cargaba Domínguez, colaborador estrella de TV3, que ,con la finura que le caracteriza, demuestra que tanto le da la Corona como la forma en la que Velázquez comunicó su forma de ver el mundo a sus coetáneos, como los políticos del PP que se refieren a una ciudad de un país como parte de ese mismo país.

