Anabel Alonso se aprovecha de un comentario de Jose Manuel Soto para atacar a Estrella Morente 

Es uno de los temas de la semana, la actuación de Estrella Morente en 'Operación Triunfo'. Una actuación donde por propia iniciativa y sin avisar previamente a nadie, Morente se arrancaba a cantar con unos versos del poeta José Bergamín a favor de la tauromaquia y la dignificación de la muerte del animal. Un acto que no ha dejado indiferente a nadie tanto a favor como en contra de la cantaora andaluza.

Muchos son los que se han sumado a opinar sobre el asunto. Desde el programa de RTVE se han desmarcado de la actuación de Morente, las redes estallaron en su contra, e incluso 'extriunfitos' recriminaron que la cantaora utilizase el espacio que la televisión pública para hacer una defensa a la tauromaquia.

Los hay quienes se han posicinado a favor de Estrella, sobre todo, personas relacionadas con el mundo del toreo, pero también políticos, compañeros de profesión y público anónimo. Personajes como Carlos Herrera también han mostrado su apoyo a la cantante.

Otro de los que no falló a su cita en las redes sociales fue el también cantante José Manuel Soto que escribió en su cuenta: "Mi apoyo a Estrella Morente por las absurdas críticas que está recibiendo por improvisar esta bonita pieza con letra taurina, te gusten o no te gusten los toros la libertad de expresión es sagrada".

Mi apoyo a @EstrellaMorente por las absurdas críticas q está recibiendo por improvisar esta bonita pieza con letra taurina, te gusten o no te gusten los toros la libertad de expresión es sagrada pic.twitter.com/89j0isLpaY — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 24, 2020

Ni más ni menos... https://t.co/8pGHK23k0u — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) February 25, 2020

Anabel Alonso y las críticas a Estrella Morente

Estas palabras de Soto eran aprovechadas por otra fan de 'pisar todos los charcos' en Twitter, la actriz Anabel Alonso. Alonso utlizaba las palabras del sevillano para contradecirle y ya de paso mandar un recado a Morente: "La libertad de expresión es sagrada. Pero no estaba en un concierto suyo, cantaba con una compañera a la que no había avisado de nada. Dejándola con dos palmos de narices".

La libertad de expresión es sagrada.

Pero no estaba en un concierto suyo, cantaba con una compañera a la que no había avisado de nada.

Dejándola con dos palmos de narices. https://t.co/h0Rh4klR5H — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) February 24, 2020

Anabel Alonso y José Manuel Soto, viejos 'conocidos' de Twitter

No es la primera vez que la actriz y el cantante sevillano se 'enzarzan' por una polémica en Twitter. Ya ocurría después de los Premios Goya. La discusión nacía debido a las críticas de Soto al director y actor Eduardo Casanova por pedir “más dinero público” en forma de subvenciones a Pedro Sánchez desde la gala de los Premios Goya.

“Sin subvención no rodáis ni una boda, jugaros vuestra pasta como hacemos todos a ver qué pasa...”. Una crítica que no gustaba nada a la actriz Anabel Alonso, que no dudaba en contestarle. “¿Tú contratas a 200 personas?”, respondía la protagonista de “Amar es para siempre” en redes sociales.

A partir de ahí hubo un cruce de varios mensajes a los que José Manuel Soto ponía fin con un último tweet: "Que desaparezcan no, que compitan y se lo curren como todo el mundo, y cuando demuestren un nivel de calidad y de arraigo con el público si hace falta se le ayuda, pero muchas veces se subvencionan cosas que no se lo merecen. Es solo una opinión, sin ánimo de polemizar".