Anabel Alonso ataca a José Manuel Soto por criticar las subvenciones y el cantante le saca los colores

El cantante José Manuel Soto le ha sacado los colores a Anabel Alonso en redes sociales después de que ambos protagonizaran uno de los encontronazos más sonados de este domingo en redes sociales. Una discusión que nace de las críticas del cantante al director y actor Eduardo Casanova por pedir “más dinero público” en forma de subvenciones a Pedro Sánchez desde la gala de los Premios Goya.

A raíz de una entrevista en la alfombra roja previa a la gala, José Manuel Soto arremetía contra Casanova en su perfil personal de Twitter: “Sin subvención no rodáis ni una boda, jugaros vuestra pasta como hacemos todos a ver qué pasa...” Una crítica que no ha gustado nada a la actriz Anabel Alonso, que en los últimos meses ha protagonizado más de un encontronazo con Soto. “¿Tú contratas a 200 personas?”, respondía la protagonista de “Amar es para siempre” en redes sociales.

Sin subvención no rodais ni una boda, jugaros vuestra pasta como hacemos todos a ver qué pasa... https://t.co/oJ1iIztBTW — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) January 25, 2020

¿Tú contratas a 200 personas? https://t.co/hJz32jsq4j — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) January 25, 2020

El cantante no se ha mordido la lengua y ha respondido a la actriz: “Yo contrato a 12 personas unas 50 veces el año, me grabo mis discos, me hago mis videoclips, y cada vez que hago un concierto me la juego a taquilla”. Además, Soto explicaba su posición personal sobre el cine en España: “Soy cinéfilo, pero creo que el dinero público está para otras cosas”.

Yo contrato a 12 personas unas 50 veces el año, me grabo mis discos, me hago mis videos clips, y cada vez q hago un concierto me la juego a taquilla. Soy cinéfilo, pero creo q el dinero público está para otras cosas — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) January 25, 2020

Un mensaje que tampoco quedó sin respuesta por parte de Alonso: “Las contratas cuando tienes bolos ya vendidos y en su mayoría (sino todos) a caché (de ayuntamientos), ¿me equivoco? Cosa que me parece perfecta. ¿Tú crees que Mercedes-Benz o Iberdrola necesitan subvenciones? Pues las tienen”.

Las contratas cuando tienes bolos ya vendidos y en su mayoría (sino todos) a caché (de ayuntamientos).

¿Me equivoco?

Cosa que me parece perfecta.

¿Tú crees que Mercedes-Benz o Iberdrola necesitan subvenciones?

Pues las tienen. — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) January 25, 2020

Curiosamente, el tono se mantenía cordial durante los ataques de uno hacia el otro, y Soto respondía: “No creo que la cultura deba estar subvencionada, la subvención es una manera de dirigir y manipular el pensamiento d la gente, va en contra d la libertad y crea agravios con otras actividades. Y cansa un poco el pensamiento único del mundo de “la cultura” oficial, sin acritud”.

No creo q la cultura deba estar subvencionada, la subvención es una manera d dirigir y manipular el pensamiento d la gente, va en contra d la libertad y crea agravios con otras actividades. Y cansa un poco el pensamiento único del mundo d “la cultura” oficial, sin acritud, saludo — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) January 25, 2020

La actriz no dejaba pasar la ocasión para utilizar los toros como contraargumento sobre las subvenciones del cine: “Pues nada, que desaparezcan las orquestas, grandes teatros nacionales, municipales... ¡Ah! Los toros también tienen subvenciones”. Pero para el cantante, se trataba más de meritocracia: “Que desaparezcan no, que compitan y se lo curren como todo el mundo, y cuando demuestren un nivel de calidad y de arraigo con el público”.

Pues nada, que desaparezcan las orquestas, grandes teatros nacionales, municipales...

Ah! Los toros tb tienen subvenciones.

Saludos. https://t.co/jtWW1OZ5Pg — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) January 25, 2020