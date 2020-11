Ana Rosa y Susanna Griso arremeten contra Fernando Simón por su chiste "machista": "Ha perdido la autoridad"

Este lunes, Fernando Simón se convirtió en el centro de las miradas al volver a revolucionar las redes sociales y los medios de comunicación con un comentario algo inoportuno. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, durante una entrevista para un canal de YouTube, hizo unchiste sobre las enfermeras que fue considerado como "machista" por parte de los espectadores.

La polémica se produjo cuando a Simón le preguntaron si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas" y él contestó que "no les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después", refiriéndose a las enfermeras entre risas.

Por este motivo, Ana Rosa Quintana no ha dudado en hablar del polémico comentario del epidemiólogo en 'El Programa de Ana Rosa': "Hay un malestar creciente. Y lo que faltaba, las bromas sexistas de Fernando Simón sobre un colectivo tan golpeado como el de las enfermeras, un chiste machista que no ha censurado la ministra de Igualdad que está ocupada en su pelea tuitera con Teresa Rodríguez", sentenció la presentadora mientras lanzaba otro dardo a la de Podemos.

"Tendrá que pedir perdón", agregó Quintana tras asegurar que fue un chiste "cutre" que, además, "no es adecuado" para el momento por el que está pasando el país. "Se está pasando como estrella de la tele", reprochó Quintana.

De la misma manera, Susanna Griso también se mostró muy ofendida con Simón, lo que dejó claro durante la emisión de 'Espejo Público', apoyando así las declaraciones de la presentadora de Telecinco.

"Ninguno de nosotros somos detractores de Fernando Simón, creo que es un buen tipo pero que está en el lugar equivocado", declaró Griso. "Lo digo desde el cariño, pero llevo tiempo pensando que ha perdido toda credibilidad como autoridad sanitaria", añadió.

"Cuando habla nadie se lo cree"

"¿Tiene sentido que conceda este tipo de entrevistas a ‘youtubers’ cuando no nos las concede a los medios? ¿Tiene sentido que se vaya a hacer submarinismo o surf cuando no está en el día a día concediendo ruedas de prensa a los medios?", cuestionó la periodista del espacio de Antena 3 haciendo alusión a la participación del sanitario en 'Planeta Calleja' y en la entrevista en la que se desencadenó la polémica.

Guiada por su enfado, Griso también aprovechó para criticar su gestión ante la pandemia: "Se quemó ya en marzo cuando decía que no iba a haber infección comunitaria, que esto iba a ser poco más que una gripe, que los casos iban a ser contados, que no íbamos a llegar al extremo de Italia ¡Eso lo dijo en marzo!". "Igual fue vocero de los errores de los demás y tuvo que hacer un discurso político que como técnico no debería", reconoció.

"Yo lo cambiaría ahora mismo", opinó por su lado Cristina Fallarás. "Cuando habla nadie se lo cree. No ha tenido el más mínimo respeto con las enfermeras que son la primera línea de exposición de trabajo y de sacrificio en esta crisis sanitaria, ¡pero qué estás diciendo! Si está agotado no tiene sentido que siga", concluyó Rubén Amón.