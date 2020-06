Ana Rosa Quintana ve unas imágenes en su programa que la escandalizan: “Lo que me faltaba”

Ana Rosa Quintana ha analizado unas imágenes que se han desarrollado en 'La Casa Fuerte', la última apuesta de Mediaset para la temporada estival. Por tanto, no todo van a ser temas de índole política o de periodismo de investigación. La presentadora 'estrella' de Telecinco ha realizado unas declaraciones respecto a algo que sucedió dentro de esa casa. En la emisión de este domingo, se presencia como Maite Galdeano y uno de los concursantes de 'La Casa Fuerte' la acusa de haberle escupido en una de las pausas publicitarias.

Para defenderse, Galdeano aseguraba que tiene una gastritis crónica y que por eso escupía durante la pausa publicitaria. Maite enseguida lo negó y lo acusó de mentiroso: “He echado un eructillo, que tengo gastritis crónica. ¡Enseña la saliva, enseña la saliva” le recriminaba la concursante fervientemente. Iván ha mantenido la premisa y amenazó con abandonar el programa: “Si el programa no toma medidas, yo me piro. Aquí o pasa un test psicológico o hay personas que no pueden estar. Lo que quiere es sacarme de quicio. Lleva así una semana. Se lleva en todas las galas insultando, aseguraba.

Uno de los colaboradores de 'El Programa de AR' instó al programa a tomar medidas disciplinarias y Sonsoles Ónega ha indicado que se iban a revisar las imágenes.

Durante 'El Programa de Ana Rosa' de hoy, Ana Rosa Quintana aseguraba mostrarse sorprendida por todo lo que está sucediendo dentro del reality y no ha podido comentar esta última bronca entre Galdeano e Iván: “Qué nivel. Es lo que nos faltaba por ver”, denunciaba la presentadora. Unas declaraciones que dejan entrever que Quintana se posiciona del lado de Iván que es el concursante que acusa directamente a Galdeano de haberle escupido.

Recordamos una prueba que casi termina en tragedia en el reality

Una serie de circunstancias podían haber generado un grave problema a Maite Galdeano. La concursante casi se ahoga en directo. El juego consistía en una especie de waterpolo en la que los participantes tenían que meter unas bolas en una portería. Galdeano intentó hacer la prueba con demasiado ímpetu. Tanto es así que quedó girada dentro del agua, con la cabeza dentro y los pies fuera. Por suerte, todo quedó en un susto. La concursante quedó unos segundos bajo el agua pero acudieron sus compañeros corriendo a auxiliarla.

La Maite casi se ahoga en directo



Estoy ? #LaCasaFuerte4pic.twitter.com/fcR28uf7mp — GOSSIP Boy ?¬ワネ️ (@JuanjoElCotilla) June 21, 2020

Galdeano repetía en numerosas ocasiones "me ahogaba, me ahogaba" mientras que Sonsoles Ónega desde plató mandaba a los espectadores a publicidad para que los concursantes se repusieran del susto y poder volver a la normalidad del concurso. Menos mal que todo quedó en un susto y pudieron auxiliarla. Nuria Marín paró rápidamente esa prueba y pidió ayuda a los compañeros de concurso, ya que ella no podía acercarse por las medidas de seguridad.