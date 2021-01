Ana Rosa estalla contra Pablo Iglesias y defiende al Rey emérito: "Vendrá cuando le dé la gana"

Este domingo, 'Salvados' regresó a la parilla de laSexta estrenando nueva temporada, cuya entrega fue un récord de audiencia desde que Gonzo se puso al frente, alcanzando 1.776.000 espectadores.

Para ello contó con un llamativo invitado, dada la situación actual en la que vivimos y las últimas polémicas: Pablo Iglesias. El vicepresidente del Gobierno ya había concedido numerosas entrevistas al programa y, esta vez, no dejó indiferente a nadie con sus declaraciones.

"¿Considera realmente Iglesias a Puigdemont un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del Franquismo? ¿Los puede comparar?", quiso saber Gonzo. "Pues lo digo claramente, creo que sí", contestó el vicepresidente muy seguro. "Eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera, ni la forma", aclaró.

"Creo que lo que hizo fue motivado por sus convicciones. Me parece un error, yo no quiero que Cataluña se independice", aseguró el líder de Podemos para que no le malinterpretasen, para después preguntar a los espectadores si el problema catalán se puede resolver "con cárcel, con persecución, con jueces, con intervenciones policiales o solamente con la política", aunque él cree que solo se pude de esta última manera.

Asimismo, opinó que lo que ha hecho el rey emérito es más reprobable y lo considera "una fuga". Estas declaraciones han sido tan polémicas que han llegado hasta el plató de 'El Programa de Ana Rosa', donde la presentadora se ha mostrado muy en desacuerdo con el político.

"Da igual que haya dado un golpe de estado, da igual cargarse la constitución, da igual saltarse absolutamente todo, porque aquí solo uno no está bien cuando hay dinero por medio. Puigdemont debe de estar viviendo de la nada...", ha comentado Ana Rosa Quintana.

La reacción de Ana Rosa

"No se podían quedar porque Franco fue tremendo con los perdedores. Tuvieron que huir", ha agregado la periodista. "Comparar a un golpista, a un tipo que ha dado un golpe de estado, con gente que se tuvo que ir de España por patas con lo puesto, sin un duro y muriendo fuera de España es repugnante", ha dicho por su parte Inda.

"Juan Carlos no ha huido, se ha marchado, todavía no tiene ningún proceso abierto". ha defendido Quintana. Asimismo, ha asegurado que "el rey puede ser que no es conveniente que vuelva" pero que "no tiene ninguna requisitoria judicial, nadie le ha expulsado, no está exiliado y vendrá cuando le dé la gana". Sin embargo, ha dejado claro que "todo lo que estamos sabiendo" le parece "fatal".

"Si el rey Juan Carlos pone mañana un pie en el aeropuerto de Barajas, se va a su casa y no pasa absolutamente nada", mientras que "Puigdemont pone un pie en el Prat y lo detienen", ha comentado. A pesar de ello considera que es normal que los ciudadanos estemos "escandalizados con lo que se va sabiendo de las cosas que ha hecho el rey Juan Carlos", pero "lo que no se puede es aprovechar las cosas que ha hecho mal para cargarse la monarquía parlamentaria".