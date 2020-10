Ana Rosa se emociona en directo al hablar con un conductor de autobús: "Es tristeza"

Este jueves, Ana Rosa Quintana se ha mostrado muy apenada en 'El Programa de Ana Rosa' al hablar con Julio García, un conductor de autobuses que está pasando por una situación muy complicada como consecuencia de la pandemia por coronavirus.

Tal y como ha explicado el invitado, su compañía no puede dar servicio por la covid-19, lo que está provocando la ruina para él y todos sus compañeros. Desesperado, García, un hombre de 60 años, llora y suplica al Gobierno de Pedro Sánchez una ayuda que les permita seguir con su vida, dado que está seguro de que puede echar una mano a las personas que se encuentran en su misma situación.

"Pueden paralizar automáticamente todos los pagos que tenemos que hacer, el impuesto de sociedades, el impuesto de actividades económicas, el de tracción mecánica, hay que seguir pagando la Seguridad Social de los ERTES, el mes pasado pagamos 400 y pico euros, ¿de dónde sacamos ese dinero?", ha comentado.

"Toda mi vida en este mundo, porque no sé hacer otra cosa, si yo me arruino en mi negocio ya no sé dónde voy a ir porque tengo 60 años. Lo único que he hecho en toda mi vida es conducir autobuses, llevar gente por toda Europa para enseñárselo", ha confesado el entrevistado mientras se derrumbaba.

"Me da pena que tras la manifestación lo que se destaque sea mi entrevista, ver a un tío de 60 años llorando a lágrima viva, ¿Tenemos que dar pena en la vida para que nos hagan caso? Somos patéticos, que un hombre llore porque se arruina", ha estallado García, limpiándose las lágrimas de los ojos.

La reacción de Ana Rosa

"No das pena, Julio. Hay muchas personas que están llorando en sus casas por las noches porque no saben si mantendrán su trabajo, si van a poder mantener su empresa... Muchos se encuentran en tu situación y se sienten identificados. No es pena, es tristeza", le ha contestado Quintana muy emocionada.

"Gracias a las asociaciones, a la nuestra que es de Direbús y una plataforma de Infobus que me están dando fuerzas para seguir luchando por esto", ha concluido García a la vez que volvía a romperse a llorar. "Julio hay que seguir peleando, pero, por favor, vamos a empezar ya a mirar lo que está ocurriendo en la calle, lo que le está pasando a las personas y dejar de jugar a la política", le ha contestado la periodista para darle ánimos.