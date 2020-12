Ana Obregón enseña su guion de las campanadas a pocos días de volver a TVE

Ana Obregón está completamente ilusionada tras darse la noticia de que será ella quien dé las Campanadas, junto con Anne Igartiburu, en TVE, a pesar que tiene momentos con ciertos bajones Este domingo ha sido uno de ellos. Su presencia en televisión la próxima Nochevieja es una de las noticias que más feliz ha hecho a los seguidores de la actriz porque saben que ha sido el peor año de su vida tras tener que despedirse de su hijo, Aless Lequio, en mayo.

La cuenta atrás de Ana Obregón para dar las Campanadas

Este domingo, la presentadora ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram en la que ha querido compartir con todos sus seguidores su última reflexión sobre el huracán de sentimientos que está viviendo estos días: "Aquí estoy en este atardecer navideño donde el cielo se tiñó de rojo como mi alma. Aislada y meditando para transformar el dolor en amor y de esa forma poder estar con todos vosotros dentro de 4 días en la Puerta del sol. Juntos despediremos este maldito año con Esperanza. No estoy sola. Me acompaña el mejor maestro, el silencio, y sobre todo mi hijo que me ilumina cada segundo con hilos de plata que me manda desde donde esta".

En este sentido, el estado de ánimo de la reconocida actriz y presentadora nunca ha sido tema vetado en sus redes sociales. De hecho, Ana Obregón fue totalmente franca sobre su estado anímico en la víspera de la celebración de Nochebuena: "Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo". Su mensaje, duro y entristecedor, quedó matizado por unas palabras de aliento para sus seguidores. "Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud", expuso.

La modelo ha dejado claro que es una de las mujeres más fuerte del momento y se prepara con ganas las Campanadas que dará el 31 de diciembre, donde dará un mensaje lleno de cariño y amor en referencia a este año tan doloroso para ella, pero donde también habrá palabras para su hijo, Aless Lequio, que está muy presente en su vida.

El guion de las campanadas de Ana Obregón

Ana Obregón ha subido una historia en su perfil de Instagram en la que ha mostrado qué es lo que tenía entre manos y como no podía ser de otra manera, se trata del guion de las Campanadas. Tan solo 4 días antes de dar la bienvenida a 2021, la actriz ha mostrado algo que nunca se había visto y es que esto solamente puede significar una cosa: la ilusión que siente porque llegue ese día.

También te puede interesar

Ana Obregón se derrumba poco antes de sus Campanadas más especiales: “No puedo”

Muere a los 27 años de cáncer Aless Lequio, hijo de Ana Obregón