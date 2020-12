Ana Obregón desvela el detalle que ha elegido en su vestido para dar las Campanadas en TVE

Ana Obregón está a pocas horas de volver a la Puerta del Sol de Madrid y dar las Campanadas en TVE. La presentadora participó junto a Anne Igartiburu en la presentación de la programación navideña de la televisión pública, donde mostró sus sentimientos y también sus intenciones de cara a la gran cita de este 31 de diciembre.

Entonces, Obregón repasó todos los recuerdos que tiene de las Nocheviejas en la Puerta del Sol. La primera vez que se puso delante de una cámara en Madrid para despedir el año fue en 1994, por aquel entonces se comió las uvas junto al mítico presentador de televisión, Joaquín Prat. Por ello, Ana Obregón quiso mandar un mensaje de cariño a todos los presentadores que le han acompañado durante tantos años: "He tenido grandes maestros dando las Campanadas: primero, Joaquín Prat, al que le mando un beso; el segundo, nuestro querido Ramonchu y otra gran maestra de ceremonias que eres tú, por Anne Igartiburu, es un honor hacerlo contigo".

Ana Obregón, preparada para las campanadas en TVE

En cuanto a su estado de ánimo, Ana Obregón reconoció que tiene sus momentos: "No soy fuerte. He tenido que ser fuerte cuando he tenido que estar con mi hijo, luchando contra la enfermedad. Pero ahora, tengo que ser vulnerable y me tengo que transformar".

En este sentido, Ana Obregón desveló cuáles son los propósitos que se encuentran detrás de haber aceptado la propuesta de TVE, refiriéndose a su compañera, Anne Igartiburu: "Espero dejar el luto, dejar las lágrimas y que la gente vea esa esperanza que es difícil encontrar en estos momentos", explicó segundos antes de señalar que es clave "renovar la ilusión" para estas Navidades.

Sobre esta cuestión, Anne Igartiburu quiso mandar un mensaje de cariño a Ana Obregón, a la que estará muy unida esta noche: "Eres un referente para nosotros, siempre lo has sido. No hace falta que te lo diga. Este va a ser un homenaje nuestro para ti y una entrega tuya que agradecemos de corazón".

El detalle del vestido elegido por Ana Obregón

Por último, Ana Obregón reflexionó sobre su papel en la pareja televisiva de TVE para presentar las Campanadas. "Quiero estar ahí. Se va a identificar mucha gente conmigo. Yo, que era la alegría de la huerta, voy a ser el amor que va a salir". También se pronunció sobre su vestido, dejando un detalle importante por el momento que atraviesa Ana Obregón: "Yo sigo de luto, pero no va a ser negro. Va a ser un luto en otras culturas".

Europa Press

