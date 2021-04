Ana Obregón da la cara por Alessandro Lequio ante los ataques de Rocío Carrasco: "Has sido y eres"

Con cada entrega, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revoluciona las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanza grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share. Es por esto por lo que los espectadores están muy expectantes ante cada episodio de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Aunque arrasa cada semana, este miércoles, el espacio de Telecinco hizo historia. Fue una entrega muy especial, ya que la propia Rocío Carrasco acudió al plató para resolver las dudas de los colaboradores. Por si fuera poco, Blas Cantó recibió a la protagonista con la interpretación de una tema original de Rocío Jurado, 'Como las alas al viento', la que terminó con un "yo sí te creo". Todo esto se vio reflejado en los datos de audiencia, ya que 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' sumó un 32.5% de share y 3.041.000 espectadores.

Esto provoco que algunas respuestas de la protagonistas estén en boca de todos. Carrasco tuvo que responder a todas las críticas que cuestionaban si, de verdad, había sido maltratada por Antonio David. Uno de los colaboradores más críticos de Telecinco fue Alessandro Lequio, quien no se terminaba de creer las palabras de la hija de Rocío Jurado, además de asegurar que no había sabido enfrentarse a los golpes del destino ni había hecho por recuperar a sus hijos.

El pasado miércoles fue su oportunidad y Carrasco respondió al colaborador de 'El Programa de Ana Rosa': "Creo que Lequio no ha visto ni ha entendido nada de lo que he contado, pero no me extraña, perro no come perro", señaló la protagonista de la docuseria, dejando caer que la actitud de Lequio y Antonio David es muy similar. A raíz de esto, algunos espectadores recuperaron imágenes de archivo para dar la razón a Carrasco.

Como consecuencia, se ha viralizado una intervención de Lequio en 'Tómbola' donde reconoce ha dado "bofetones a mujeres". "¿No le pegas a las mujeres?", preguntaba Jesús Mariñas al aristócrata. "Sí, sí he tirado bofetones a las mujeres, sí me ha pasado", respondía Lecquio. "Es un bofetón light, no es un bofetón... No encuentro que haya nada de malo", se justificaba la expareja de Ana Obregón ante la sorpresa de los colaboradores del programa. "Si eres capaz de decir eso y no sentir vergüenza de ti mismo...", manifestaba escandalizada Karmele Marchante. "¿Por qué? Puede haber pasado que me haya tirado a mí un bofetón y yo les tiro un bofetón", contestaba Lecquio.

Asimismo, algunos usuarios de las redes sociales también han recordado cuando Antonia Dell’Ate denunció a Lequio, quien había sido su pareja y padre de su hijo, por malos tratos físicos y psicológicos. "Yo he vivido tres años y medio casada con él, de malos tratos físicos y psíquicos. Y me siento en el deber de hacer esa llamada a todas las mujeres que han sufrido malos tratos, que los denuncien", confesó Dell’Ate hace dos décadas. De la misma manera, la modelo ha vuelto a contar su experiencia a través de su cuenta de Instagram: "Los tribunales han dicho que yo nunca he mentido en llamarle maltratador".

#perronocomeperro Antonia Dell'Atte en Instagram defendiendo su verdad pic.twitter.com/WeG4lSTHem — Frances Farmer (@PattyDifusa) April 22, 2021

La respuesta de Lequio y Ana Obregón

Dado el revuelo causado, este jueves, Ana Obregón ha querido dar la cara por el que fue su pareja y padre de su hijo, ya que mantienen una buena relación. La presentadora no ha dudado en defender a quien fue su pareja tantos años por todos los ataques que ha recibido a raíz del comentario de Rocío Carrasco. "Qué buen padre has sido y eres… Aless te adoraba", escribía la actriz en su Instagram, junto a una fotogrfía de Alessando y Alex Lequio.

De igual manera, Lequio no dudó en responder a Carrasco en el espacio presentado por Ana Rosa Quintana: "Yo que daría lo que fuera por abrazar a mis hijos, no entiendo que una madre se desentienda de sus hijos", comenzaba diciendo el colaborador, haciendo referencia a la reciente pérdida de su hijo. "Piensa que todos los que no están con ella están contra ella. Que no entienda que no tenga contacto con sus hijos, no quiere decir que Antonio David sea santo de mi devoción", concluía.