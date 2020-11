Ana Obregón se sincera en TVE sobre qué le diría Álex al verle en las Campanadas

La actrizAna Obregón se ha sincerado este sábado junto a la periodista Anne Igartiburu sobre la pérdida de su hijo Álex Lequio a causa del cáncer y sobre su nueva ilusión de cara a presentar las Campanadas, precisamente junto a la presentadora de ‘Corazón’. Ambas se han puesto frente a las cámaras del programa de socialité de TVE para analizar el momento emocional en el que se encuentra la bióloga y, en una conversación íntima, revelaba lo que le diría su hijo si le viese hacerse cargo un año más de las Campanadas de Nochevieja.

“Estoy encantada de volver a verte, y de volver a la vida. Es como estar 200 años en la luna y aterrizas en un mundo que no es el mismo, pero es vida”, comenzaba Obregón en la esperada entrevista en Televisión Española, donde ha trabajado durante décadas previamente.

“Es volver a casa por Navidad, me siento en casa, lo ha sido durante 25 años”. Además, Obregón aclaraba de quién había sido la idea de volver para las Campanadas y cuáles son sus sentimientos sobre su reaparición. “La idea la tuvo Susana y me encanta que les gustara la idea. A mí me hace mucha ilusión que seamos dos mujeres, es un homenaje a las mujeres de España”.

Un año muy difícil para Ana Obregón

“Creo que ha sido un año muy difícil para todos, no solo para mí, y hay 60.000 familias de fallecidos por coronavirus, hay 200.000 familias de fallecidos por cáncer, que se van a identificar conmigo”, se sinceraba la bióloga en el que ha sido, posiblemente, el año más difícil de su vida. “Estas campanadas no quiero decir cual es el del mensaje, pero verán un corazón que, aunque roto, está lleno de amor”, comentaba a Anne Igartiburu.

“Es el primer día que me despierto y no lloro”, aseguraba en Televisión Española sobre su vuelta a la TV. “Es un mensaje para todos los que estén en duelo: las lagrimas son sanadoras”.

Lo que Álex le diría en las Campanadas

“Esta mañana he tenido una fuerza que me ha dado Álex brutal. Me has dicho que tengo chispita en la mirada, y no la tenia hasta hoy, me ha vuelto”, respondía la actriz a la presentadora de ‘Corazón’. Obregón ha ido más allá y ha confesado lo que piensa que le diría su hijo si este 31 de diciembre si le viese dando las Campanadas junto a Igartiburu en Televisión Española.

“Ahora estará diciendo: Bravo, bravo mamá”, aseguraba rotunda. “Yo sigo siendo madre hasta el día que em muera, y van a ver que las mujeres valemos, tenemos poder, sensibilidad, y me gustaría mandar un mensaje de responsabilidad, hasta que tengamos las vacunas”, concluía con un mensaje importante Ana Obregón, que no quería mojarse sobre dónde se verá este verano profesionalmente.