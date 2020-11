El reproche más personal de Ana Obregón a Pedro Sánchez: "Salvaría vidas"

La popular actriz y presentadora, Ana Obregón, ha concedido una de las entrevistas más duras de su carrera. Se trata de un reportaje minucioso y detallado en el que Ana repasa los últimos acontecimientos de su vida, con el fallecimiento de su jovencísimo hijo, Álex Lequio, tras ser diagnosticado con un cáncer que finalmente terminó con su vida.

Ha sido la propia Obregón la que en su cuenta personal de Instagram ha compartido la portada que ha protagonizado, Junto a esta, ha querido lanzar un mensaje de recuerdo a su hijo y ha asegurado que lo recaudado por la exclusiva servirá para poder poner en marcha una funcdación en homenaje al mismo Álex. Además, ha hecho una valoración del papel de España como país investigador y le ha lanzado un duro y personal reproche a Pedro Sánchez.

Ana Obregón le deja clara su opinión a Sánchez

En concreto, Obregón ha escrito en su cuenta de Instagram: "Gracias '¡HOLA!' por esta entrevista, la más difícil de mi vida. Todos los beneficios se destinarán a la “FUNDACIÓN ÁLESS LEQUIO” que estoy creando como era el deseo de mi hijo. Esta fundación tendrá como único objetivo la investigación del cáncer. En España mueren cada año 120.000 personas de cáncer El doble que por la pandemia. En el mundo cada año 9,6 millones de personas fallecen de cáncer, diez veces más que el millón por el Covid-19", ha comparado la actriz y presentadora.

"Se están invirtiendo miles de millones de euros en todo el mundo para la vacuna, ojalá se hiciera lo mismo para investigar el cáncer, ya que es lo único que salvaría vidas. Desgraciadamente España es uno de los países que menos dinero invierte en sus presupuestos para la investigación del cáncer", afirmación tras la que ha mencionado la cuenta del presidente del Gobierno: "@sanchezcastejon".

Así es como reclamaba Ana Obregón una mayor implicación de nuestro país, vía presupuestos en tratar de combatir una de las enfermedades que a más y más españoles se lleva todos los años.

Finalmente, ha querido concluir: "Espero, mi Áless, seguir con tu legado solidario con esta fundación a la que dedicaré mi vida y poder aportar mi granito de arena. Continuarás brillando en la eternidad salvando vidas, la vida que a ti negaron", tras lo que escribía las etiquetas #eternamentejuntos #alessforever, acompañadas de un corazón roto.

Pedro Sánchez en el Senado

La entrevista más personal de Ana Obregón

Tras seis meses aislada de todo y de todos viviendo en silencio la muerte de su hijo Álex Lequio, Ana vuelve a la primera plana de la prensa rosa renovada con más fuerza y con ganas de vivir -o al menos, intentarlo-. Por Álex, por su hijo. ''Ya no me quiero ir porque quiero hacer cosas que Álex quería hacer y no pudo terminar. Quiero seguir su legado'', cuenta.

Ana protagoniza una sorprendente exclusiva en ¡HOLA! en la que abre su corazón y habla como nunca antes de cómo se ha sentido durante este tiempo, mucho más allá de la pérdida de su niño. Durante estos años de sufriendo y lucha en silencio. ''Siempre le dije la verdad, menos al final; él ya tampoco preguntaba. Los últimos meses fueron de una crueldad que no se puede explicar'', confiesa con gran dolor en su rostro. ''No podía soportar el dolor ni la realidad''.

Portada de Ana Obregón en '¡HOLA!'

Aunque Obregón confirma que ha regresado y poco a poco irá trabajando más allá de dar las Campanadas en TVE, tampoco quiere ocultar ni un ápice del tremendo dolor que una madre siente al perder al amor de su vida: su hijo. ''Voy todos los días al cementerio. Porque, en ese lugar, yo me siento todos los días y medito, y encuentro que él, aunque ya no este, está más cerca y eso me consuela'', narra a ¡HOLA!