Ana María Aldón confiesa los complejos que le produjo compararse con Rocío Jurado: "¿Dónde voy yo?"

De sobra ha dejado conocer Ana María Aldón por su paso por 'Supevivientes' su admiración y devoción por Rocío Jurado. Fue en una visita a 'Yerbabuena', donde Aldón conoció a Ortega Cano.

A lo largo del concurso muchas han sido las confesiones que la superviviente ha ido desgranando con el paso de las semanas. Por ejemplo ha llegado a confesar que en su dormitorio de matrimonio tiene un gran cuadro de 'La más grande'. Además se ha arrancado a cantar algunas de las canciones de la de Chipiona, a la que también se ha encomendado alguna vez para pescar.

También ha confesado lo que sufrió en sus inicios con Ortega Cano, como la prensa le juzgó cargándole una presión muy difícil de llevar, o como cuando entró en el vida del diestro, su hija Gloria Camila no la recibió con las manos abiertas.

Ahora, la diseñadora gaditana se ha confesado junto a Elena Rodríguez sobre cómo se sentía cada vez que se comparaba con toda una personalidad como Rocío Jurado.

Ana María Aldón y Ortega Cano se conocieron en 2012 y se casaron en 2018

Los complejos de Ana María Aldón al compararse con 'La más grande'

Las horas muertas en la isla de 'Supervivientes' dan para mucho, es por eso que es habitual ver como los concursantes se confiesan entre ellos en la más absoluta intimidad a pesar de tener cámaras delatante. Así, Ana María Aldón conversaba con Elena Rodríguez sobre como había sido "egoista" al no haber acompañado a su marido a todos los actos que este quería ir acompañado. "Mi marido siempre me dice que le acompañe a sitios y yo por pereza no voy. Pero eso no es justo. He sido muy egoísta con él", se lamentaba.

A continuación, la gaditana confesaba como disfruta de la compañía y la experiencia del circulo de amistad de Ortega Cano a pesar de tener menos edad que ellos: "Yo soy feliz escuchando hablar a personas con sabiduría", explicaba ante una Elena muy atenta.

"Yo al principio me sentía pequeña. Este hombre, con la mujer que ha tenido a su lado ¡por Dios! ¿Dónde voy yo?", explicaba como se sentía al compararse con una celebridad con tanta leyenda detrás como Rocío Jurado. "Tú no eres menos que nadie Ana", le animaba su compañera. "No es que sea menos que nadie pero es que esa gran señora...", continuaba diciendo.

Jorge Javier habla con Gloria Camila de su madre Mediaset España

En el plató, Gloria Camila hablaba emocionada tras las palabras de Ana María. Empatizaba con la mujer de su padre asegurando que su casa "está llena de cuadros de Rocío Jurado". "La chica que limpia se pone el disco de ella, además. Se sabe todas las canciones", añadía.

Gloria Camila volvió a recordar a su madre y confesaba cuál era es canción favorita de la cantante. Por su parte, Jorge Javier le reconocía que se pone entrevistas de 'La más grande' en su casa.

