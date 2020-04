Supervivientes: Ortega Cano presiona a Ana María Aldón para que se posicione al lado de Rocío Flores

Mientras que en España vemos como la vida se ha detenido para hacer frente al coronavirus, el concurso que sí continúa marcha adelante es 'Supervivientes'. En su gala 'Tierra de nadie', hemos podido vivir como Fani se volvía a salvar de la quema de la expulsión, y ya hemos perdido la cuenta de cuantas veces van ya. El público tendrá que decidir de cara al siguiente gala quién se va, Hugo, Avilés o Ferre.

Un Avilés que ha vuelto a ser uno de los protagonistas indiscutibles de la noche. Sus enfrentamientos con el resto de miembros de 'los siervos' han dejado al cordobés sin comer pescado mientras el colaborador de 'Viva la vida' acusaba a Ana María Aldón de "agarrada". Avilés también ha explicado porque razón estuvo a punto de abandonar el concurso, ya que según ha contado su enfrentamiento con Yiya le había removido viejos recuerdos de bullying que le llevaron a terapia en el pasado.

Además de todas las polémicas, y de seguir nominado, Avilés ha conseguido clasificarse para la prueba de líder de la próxima gala. Junto a él, han hecho lo propio Ivana Icardi, Nyno y Rocío Flores.

A pesar de todo esto, lo más destacable de la noche fueron las llamadas de los familiares de los concursantes a la isla. La organización del programa había avisado que los concursantes recibirían mensajes de sus familiares, pero finalmente lo hicieron de una forma muy especial, de forma cruzada. De esta manera, un compañero del concurso hablaría con el familiar de otro concursante y finalmente le entregaría el mensaje, y viceversa. De esta manera hemos visto cruces interesantes, como los protagonizados por Ivana y Hugo, Nyno y Fani, y principalmente, el de Ana María Aldón y Yiya

Llamadas cruzadas y el aviso de Ortega Cano a Ana María Aldón sobre Rocío Flores

Para sorpresa de los concursantes tuvieron que escuchar las palabras de sus seres queridos a través de la voz de sus compañeros. Los primeros en probar esta experiencia era la pareja formada por Avilés y Elena Rodríguez, una pareja que ha tenido sus más y sus menos en el concurso. Elena habló con Carmen, madre de Avilés, que deseó ánimos a su hijo. Por su parte, Avilés habló con Adara, la hija de Elena. "Dile que estamos todos muy bien y que la quiero muchísimo, estoy super orgullosa de ella", transimitía a través de José Antonio.

El segundo turno de llamadas fue para Jorge y Ferre. Ambos recibieron las llamadas de sus parejas, Alicia y Cristina respectivamente. Ambas mandaron el mismo mensaje a sus parejas, un mensaje de ánimo, orgullo y de amor. A estos les siguió la pareja formada por Barranco y Rocío Flores, ambos han hecho buenas migas en el concurso y se han convertido buenos amigos. Primero Barranco habló con Antonio David Flores. El exguardia civil quiso transmitir este mensaje a su hija: "Dile que estoy en todo, mantente en la misma línea del concurso que estás haciendo. Sus hermanos quieren ver como les dedica un pez y que su novio le ama", transmitía Albert las palabras del padre de Rocío. Por parte del Barranco, Rocío hablo con su novia Carla, quien declaró que le espera en la final.

Albert Barranco y Rocío Flores

La siguiente pareja en enfrentarse a los mensajes de sus familiares fueron Hugo e Ivana, la pareja enamorada de esta edición que tuvieron la oportunidad de conocer a sus respectivas 'suegras'. Hugo recibía la llamada de Analía, madre de Ivana que debaja claro su postura en la nueva relación de su hija: "No me meto en la relación de mis hijos con sus parejas". Por su parte, Ivana hablaba con Adriana, la madre de Hugo, que daba el visto bueno a la relación.

Posteriormente, los siguientes en sentarse en el 'sofa de las llamadas cruzadas' fueron Nyno Vargas y Fani. El cantante hablaba con Christofer, pareja de Fani: "La amo muchísimo, está todo bien en casa y el niño está super bien, está super guapo con el pelo largo como a ella le gusta", además el chileno le confirmaba a Fani que la boda sigue adelante y que buscarán tener una niña cuando termine el concurso. Por parte de Nyno, Fani habló con su padre, un padre que mostró orgullo por su hijo: "No cambies tu forma de ser, lo estás haciendo muy bien", le decía.

Finalmente la pareja que más titulares dio por todo lo que gira a su alrededor fueron Yiya y Ana María Aldón. Yiya está protagonizando las grandes polémicas de la edición, sobre todo, en sus enfrentamientos con Rocío Flores, unos enfretamientos que tienen de por medio a Ana María quien de momento ha tomado distancia. Con todos estos antecedentes, Ana María hablaba con el padre de Yiya, Juan Carlos que se mostraba orgulloso de su hija: "Eres una gran superviviente, te vemos haciendo la comida, cogiendo lapas. Estamos orgullosos de ti, y mucha más gente", afirmaba.

Llegaba el momento que muchos estaban esperando. Yiya hablaba con José Ortega Cano, marido de Aldón, y que desde siempre ha considerado a Rocío Flores como su nieta. "Dile a Ana María que lo está haciendo fenomenal. La veo un poco seria, ella es mucho más alegre. Toda la familia está muy bien, su madre, sus hermanos, su hija Gema, su nieta Nicole… están todos fenomenal. Y que a José María, su hijo, no lo vas a reconocer. La vemos todas las noches, me gustaría que igual que ha pescado 22 veces ella siguiera con buen talante", decía el torero a su mujer. A pesar de ello, Ortega Cano ha querido mandar un tajante recado a su pareja en relación a Rocío Flores: "Quiero verte al lado de Rocío, a poder ser, antes de que termine el concurso", decía refiriéndose en la postura que ha tomado Ana María de no meterse en las discusiones de la nieta de Rocío Jurado.

Un 'recado' que el diestro ha enviado a su mujer, y sumado a las palabras de "familia, amistad y amor", con las que espera que pueda hacer reaccionar a Aldón después de los recientes desencuentros con su nieta por no apoyarle ante los ataques de Yiya en el concurso . Además, el padre de Gloria Camila, también ha subrayado la defensa que está haciendo su hija a su esposa en plató: "Que Gloria se merece mucha gloria porque lo está haciendo muy bien. Gloria, está a tope de 'power", terminaba.

