El cantante Alfred García ha estado rodeado de polémica por sus opiniones políticas casi desde su entrada en Operación Triunfo. Cuando aún se encontraba concursando en el programa de TVE, salieron a la luz unas fotografías en las que se le veía participando en la Diada Nacional de Catalunya rodeado de banderas independentistas y utilizando el hashtag #independència

El cantante salió rápidamente al paso de estas informaciones, asegurando que no era independentista. "No soy político, soy músico y me dedico a la música. Mis ideas políticas son personales y las tengo para mí, para mis adentros. Incluido lo que yo vote. Me han dicho que se ha comentado sobre una fotografía mía en la Diada de Cataluña. Cada uno en su región celebra sus cosas. Y yo celebro la Diada porque soy catalán. Me hice esa foto porque estábamos en un momento histórico", explicaba en ese momento. "Nunca me he declarado independenista. Es más, no soy independentista. Esa foto es de 2014 y tenía 16 años. He cambiado yo pero creo que ha cambiado mucho más la política catalana. Todo ha cambiado mucho".

Alfred fue designado para representar a España en Eurovisión junto a Amaia, entonces su pareja, y la polémica volvió a saltar cuando pocos días antes del festival, decidió regalarle un libro titulado 'España de mierda'. Un libro que no trataba directamente de asuntos políticos, pero cuyo nombre volvió a desatar la polémica.

Como explicaba Carlos Herrera en Herrera en COPE, podría parecer "un tema menor", pero "a unos días de representar a TVE en Eurovisión, él ha decidido regalarle a ella un libro que se llama 'España de mierda'."

Al comunicador le pareció una idea torpe por parte de Alfred. "Tú tienes que calcular cuando eres quien eres y vas a hacer lo que vas a hacer que es mejor regalar 'Mujercitas' que un libro que se llama 'España de mierda'. Porque demuestras que te falta un hervor. Puedes ser seguidor de Pla, el libro no tiene las connotaciones que muchos quieren echarle... Pero no parece prudente regalar este libro en este momento. Porque son ganas de que la gente se cabree contigo".

Ahora, un Alfred más maduro ha pasado por el programa de La Sexta Noche, en el que se ha mojado sobre temas políticos, apoyando por ejemplo la causa de los refugiados que cruzan el Mediterráneo.

Este es el Alfred q más admiro. El q se habla con 22 años en La Sexta de apoyar a open arms y hablar del rescate de migrantes en el mar.

Allí, le han vuelto a preguntar qué opina del independentismo en Cataluña y esta ha sido su respuesta.

"Es algo que no depende de mí. Depende de los políticos. Yo no la he liado. La han liado ellos así que el lío lo tienen que deshacer ellos", decía un Alfred García que parece que ha aprendido de los errores del pasado.