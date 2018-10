Alfonso, primer expulsado de 'OT 2018'

Alfonso ha sido el primer expulsado de 'Operación Triunfo 2018', tras haber sido respaldado solo por el 21,2% de los votos, frente a su compañera Sabela, que ha recibido el 78,8% de los apoyos de la audiencia. El venezolano ha defendido la canción All Of Me, de John Legend, mientras que su contrincante este miércoles por permanecer en la academia ha interpretado Benditas feridas, de Rosa Cedrón.

La gala 2 de esta edición ha comenzado con la actuación de Lola Indigo, liderado por la 'triunfita' de 2017, Mimi, que ha cantado su éxito Ya no quiero ná. Una interpetación aclamada por el público en el plató y en redes sociales, donde la granadina se ha dirigido a la miembro del jurado Julia Gómez, después de que esta, en la valoración que le ha hecho a Joan Garrido, le ha dicho que "tienes que bailar más cuandoe stás en el escenario. Tenías que que acompañar el número con todo tu cuerpo. Mira Mimi, que tampoco es bailarina, y lo ha bordado", a lo que la cantante ha respondido en Twitter:

señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 3 de octubre de 2018

En cuanto al transcurso de la gala, los problemas de sonido han sido protagonistas en esta ocasión. El director de Gestmusic Endemol Shine Group, productora del programa, Tinet Rubira, ha explicado que se ha tratado de problemas en "algunos repetidores", pero que la señal salía bien de plató.

Es un problema de emisión y afecta a algunos repetidores. https://t.co/4M8b0UW2AX — Tinet Rubira (@tinetr) 3 de octubre de 2018

Esta semana la favorita del público ha sido la pamplonica Natalia.

Los cuatro nominados por el jurado -con Rosana sustituyendo a Ana Torroja, ausente por cuestiones de agenda- han sido Dave, África, María y Joan Garrido. Los profesores han salvado a la concursante madrileña, y los compañeros a Garrido, por el voto doble de la favorita, por lo que África o Dave abandonarán la academia la semana que viene.