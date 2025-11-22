Marcel Granollers, el líder de 'la Davis del pueblo' que desafía a Italia en la final: "Nos sentimos todos importantes"

El equipo español de Copa Davis ya está en la final de Bolonia, donde se enfrentará este domingo a Italia. La clasificación ha llegado de forma agónica tras una semifinal contra Alemania que se decidió en el punto de dobles, con Marcel Granollers y Pedro Martínez como protagonistas. Granollers, en declaraciones al programa 'Tiempo de Juego', se ha convertido en la figura central de un equipo que se autodenomina 'la Davis del pueblo', aunque él mismo rechaza ese protagonismo.

La unión como clave del éxito

Pese a ser decisivo en las eliminatorias, Granollers huye de la etiqueta de líder. "Yo tampoco lo siento así", ha afirmado, recordando que el equipo está en Bolonia gracias a otros compañeros. "Gracias a ellos estamos aquí en Bolonia, sacaron la eliminatoria en Dinamarca, que fue Pedro Martínez [...] sin él, pues no estaríamos aquí", ha señalado. Para el tenista, el secreto es el grupo: "Aquí cada uno en esta Copa Davis ha estado aportando su granito de arena".

Este sentimiento de equipo ha acuñado el lema de 'la Davis del pueblo', un concepto que Granollers ha explicado en antena. "Consideramos que somos un grupo, todos tenemos un perfil bastante parecido en personalidad", ha comentado, asociándolo a la humildad y a la intención de que "el pueblo esté involucrado en esta Copa Davis".

EFE El equipo español de la Copa Davis

Una semifinal agónica

El pase a la final llegó tras un partido de dobles muy sufrido contra Alemania. Tras ganar el primer set con comodidad y perder el segundo, el tercero se decidió en momentos clave. Granollers ha recordado la tensión vivida en la pista, especialmente al salvar bolas de rotura con su saque. "En estos momentos el partido, obviamente, no es fácil", ha reconocido sobre la presión de los jugadores alemanes.

Italia, el último desafío

De cara a la final, Granollers espera un ambiente duro en Bolonia, aunque recuerda que lo vivido en Mar del Plata en 2008 fue "otro nivel". Sobre Italia, ha analizado que, pese a las ausencias, es un rival temible. "Mateo Berrettini es un jugador con mucha experiencia, Koboli tiene un nivel espectacular y tienen un gran doble", ha advertido. Aun así, la confianza en el equipo español es total: "Estamos demostrando que lo queremos, que vamos a luchar hasta el último punto, y así va a ser mañana también".

EFE El tenista italiano, Cobolli celebra un punto en la Davis

Con tres Copas Davis en su palmarés (una de ellas júnior), Granollers ha recordado su primera Ensaladera en Mar del Plata (2008), donde tuvo un rol secundario. "Ayudé poco, la verdad [...] haciendo equipo, que a los jugadores no les faltara de nada", ha explicado. Aquella experiencia, sin embargo, le sirvió para aprender al ver cómo sus compañeros competían "ante una situación tan tan difícil". Una lección que ahora, como veterano, aplica en la pista.