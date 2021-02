Alejandro Fernández corrige a Xabier Fortes en directo tras reproducir un mensaje del Gobierno: "Alpiste"

El candidato del Partido Popular para las próximas elecciones en Cataluña, Alejandro Fernández, ha desmontado este domingo uno de los últimos bulos que ha querido atribuir el periodista de RTVE, Xabier Fortes.

Un tenso momento que los telespectadores han podido vivir durante el primer debate electoral en una televisión de los principales candidatos para dirigir Cataluña los próximos cuatro años, que TVE ha emitido este domingo después de que el viernes arrancase oficialmente la campaña electoral.

Salvador Illa, epicentro de los ataques

Una de las grandes novedades de los comicios, y por tanto, del debate electoral, ha sido la persona que ha sido elegida por Moncloa para intentar ganar al independentismo de las instituciones catalanas, Salvador Illa.

El que fuera ministro de Sanidad ha sido el principal dardo de todas las formaciones políticas, especialmente por su gestión frente a la pandemia, que ha dejado en España unos datos verdaderamente sonrojantes. Uno de los momentos más tensos que se ha vivido entre candidatos ha sido precisamente cuando las demás formaciones han intentado desmontar a Illa con el fin de darle una vuelta a las encuestas, que marcan el PSC como primera fuerza. Uno de los más críticos ha sido Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos.

No ha sido el único. También el líder de ERC, Pere Aragonés, ha rechazado la presencia de Illa en estos comicios, ya que ha considerado que acude a Cataluña con la idea de hacer extensible su despacho de Madrid. Una respuesta, además, a las palabras de Illa, quien ha querido dejar claro que quiere formar un Gobierno no nacionalista o independentista.

Alejandro Fernández corrige a Fortes

Sin embargo, los momentos tensos entre los candidatos no han sido lo único que ha marcado el debate electoral de este domingo; a dos semanas de que los catalanes acudan a las urnas. Otro de los momentos más polémicos lo han protagonizado el propio moderador, Xabier Fortes, y el candidato del Partido Popular Catalán, Alejandro Fernández.

Todo ha estallado cuando el presentador de la casa, Fortes, ha preguntado al candidato del Partido Popular sobre los fondos de reconstrucción europeos. "Recientemente ustedes, la semana pasada, votaron no al Plan de Ayudas Europeo que buena parte puede ir a Cataluña, de la que usted ha dicho que ha perdido el lugar de la locomotora del tren de la economía española. ¿Cree que va a ser entendido ese voto?", ha dicho el presentador.

Xabier Fortes suelta un bulo estilo Moncloa y Alejandro Fernández lo desmonta. pic.twitter.com/ng9mfVaDTL — Hugo Manchón (@hugomanchon) January 31, 2021

Algo que rápidamente ha respondido el candidato. "Nosotros no dijimos no a las ayudas europeas, le recuerdo que nuestro partido es el mayoritario en las instituciones europeas y quienes han gestionado todas estas políticas. Nosotros lo que dijimos no es al Gobierno de España y pedimos que se copiara a través de oficinas independiente la gestión de esos fondos, y no lo que ha hecho aquí el Gobierno de Sánchez", ha querido matizar el candidato del PPC.

