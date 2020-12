Mazazo inesperado para Xabier Fortes en una columna de "El País": "Antes era neutral y ahora..."

Tras un par de años al frente de la ya extinta apuesta matinal de TVE, Los Desayunos, Xabier Fortes ha vuelto al Canal 24 Horas del ente público. Allí ya presentó La Noche en 24 Horas hace unos años, labor que ha vuelto a retomar desde hace unos meses.

Sin embargo, no parece que la nueva faceta profesional del periodista gallego haya gustado mucho. Al menos, no al jurista Francesc de Carreras, que tiene palabras muy duras para Fortes en su última columna en El País.

Xabier Fortes recibe la crítica más despiadada en su vuelta a las noches de RTVE

En una columna titulada “Partitocracia en estado puro”, uno de los fundadores de Ciudadanos aborda la renovación del Consejo de Administración de RTVE. “En aplicación de una ley aprobada pocos meses antes se dictó un decreto-ley estableciendo un complicado sistema de elección que pretendía despolitizar el Consejo pero que tenía truco: las mayorías para acordar los nombramientos eran imposibles de alcanzar por la correlación de fuerzas de la Cámara y todo el procedimiento conducía a un administrador único provisional designado por el Gobierno”, expone.

A pesar de la creación de una Comisión de Expertos con la que todo parecía abocado a una resolución inmediata, “todavía estamos como al principio, como en julio de 2018, en la provisionalidad, a pesar de las quejas de Rosa María Mateo, la administradora única, suplicando que se elija a un profesional independiente de prestigio”.

De Carreras apunta otro hecho que le resulta todavía más incómodo: “Pero en los últimos días la Mesa de la Comisión Parlamentaria (3 del PSOE y 2 del PP) ha adoptado una decisión escandalosa: no hacer caso de la selección del Comité de Expertos y poder escoger libremente entre los casi cien presentados. Un ejemplo más de partitocracia en estado puro”.

¿Por qué el catedrático de Derecho Constitucional le da vueltas a este tema? Porque por las noches escucha algunas veces el programa de Fortes, que “antes era neutral y ahora es sectario”. De su presentador, De Carreras opina que “parece el delegado del Gobierno que impone la verdad y manda callar”. También que “los dos años y medio de retraso se comprenden”.

La respuesta de Fortes

Al leer esta columna en la edición impresa de El País, Xabier Fortes no ha querido dejar pasar la oportunidad de emplear las redes sociales para contestar a su autor. “Umnnn. No estoy muy seguro, pero juraría que no le caigo muy bien a Françesc de Carreras. Supongo que cuando fue la pelea por el debate electoral, etc, etc, debería estar el hombre a otra cosa. En todo caso, Fraçesc, apertas e Bo Nadal”, ha escrito el presentador de RTVE en Twitter entre emoticonos burlones.