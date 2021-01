Carlos Carrizosa, un veterano en el que están puestas las esperanzas de Ciudadanos

Carlos Carrizosa es uno de los pocos supervivientes del Ciudadanos fundacional, pero no siempre ha sido político. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ejerció la abogacía casi durante veinte años en el despacho que fundó con dos socios en 1989, prácticamente recien licenciado. Además es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de la Ciudad Condal, el ICAB.

Separado y padre de tres hijos, el 22 de marzo cumplirá 57 años (nació recién estrenada la primavera en 1964). Su vocación por lo público no la vivió en casa, su padre se dedicaba a las artes gráficas, taller en el que un joven Carlos colaboró durante unos años.

Divide su tiempo libre entre la paleontología y la lectura. Como lector se decanta por los clásicos grecolatinos y los cómics que además colecciona desde que era pequeño.

Se mete en política en 2006 entrando a formar parte de Ciudadanos incorporándose un año después al Comité Ejecutivo de la formación naranja del que es Consejero General y en estos momentos, candidato a la presidencia del gobierno de Cataluña.

Desde 2012 es diputado en el Parlament donde ejerce como Jefe de la Oposición y como Presidente del Grupo Parlamentario de Ciutadans. Desde el 1 de octubre de 2017, y ante la situación de tensión en Cataluña se ha visto obligado a llevar escolta como varios de sus compañeros de formación.

Candidato por sorpresa

El 19 de agosto de 2020 y tras una reunión extraordinaria del Comité Permanente de Ciudadanos presidido por Inés Arrimadas, se retiraba a Lorena Roldán (apuesta personal en su día de Albert Rivera) de sus cargos en la formación en Cataluña y se ponía en su lugar a Carlos Carrizosa (mano derecha de Arrimadas en el Parlament en los peores momentos del otoño caliente de 2017), que pasaba a ser el presidente del Grupo Parlamentario de Cs en el Parlament y se convertía en el candidato de la formación en futuras citas electorales.

Según el comunicado que hizo público Ciudadanos, el movimiento se había llevado a cabo para revertir las encuestas y recuperar a los votantes que les convirtieron en primera fuerza en Cataluña.

Pese a contar con un perfil político más duro que su antecesora, también es considerado como un político más elocuente y campechano. De hecho, durante el primer estado de alarma sorprendió en varias ocasiones tendiendo la mano al Govern de Quim Torra, una moderación motivada, según sus propias palabras, por "la necesaria cooperación en tiempos de pandemia" que también llevó a cabo Arrimadas a nivel nacional con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin embargo, son más sonadas sus intervenciones en el Parlament donde tiene dilatada experiencia como portavoz y presidente de su grupo e, incluso, se desenvuelve con mucha mano izquierda dentro y fuera del pleno pese a ser terreno hostil dominado por los independentistas.

Con su característico tic de ponerse y quitarse las gafas, no evita el enfrentamiento y el debate duro, agrio y directo, especialmente con Torra y con el presidente del Parlament, Roger Torrent. Ha sido el diputado que más veces ha levantado la mano para pedir "cuestiones de orden" en la legislatura que ahora acaba y ha pedido hasta la saciedad que se retiren los lazos amarillos de las bancadas del Govern, que no se vulnere el reglamento del Parlament o que no se presione a sus funcionarios para que publiquen resoluciones inconstitucionales.

Pasó la covid al principio de la pandemia

A principio del mes de abril del año pasado, Carlos Carrizosa tuvo que ser hospitalizado por coronavirus. Así lo comunicaba en sus redes sociales:

Tras varios días encontrándome mal, ayer me ingresaron y hoy me han confirmado que he dado positivo en #COVID19. De momento, voy a permanecer ingresado. Sé que estoy en las mejores manos. Toda mi admiración hacia los profesionales que luchan contra esta pandemia. ¡Cuidaros mucho! — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) April 9, 2020

Ocho días después abandonaba el hospital agradeciendo a los sanitarios su entrega: “Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia todos los profesionales que me han tratado al hospital. ¡Juntos saldremos adelante!”.

¿Qué va a pasar el 14 de febrero con Ciudadanos?

Según el CIS sobre las elecciones catalanas, Ciudadanos, la fuerza más votada en las últimas elecciones, perdería más de la mitad de su representación, al caer de 36 escaños a 13-15 diputados.

Elecciones que según el Centro de Investigaciones Sociológicas va a ganar el PSC con Salvador Illa al frente. Un Illa que no cogió el guante lanzado por Carrizosa para llevar a cabo una alianza electoral constitucionalista entre Cs, PSC y PPC.