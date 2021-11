Alberto Chicote se cabrea por la publicación de una información falsa sobre su salud: "Vuelco al corazón"

El chef más televisivo de nuestro país, Alberto Chicote, ha tenido que emplear este domingo sus redes sociales para desmentir una información que ha aparecido en las últimas horas. Tal y como ha reconocido el cocinero, han sido varias las llamadas que ha recibido de sus seres queridos interesándose por su estado de salud después de haber leído estas líneas.

Abrumado por todo lo que estaba generando este texto, tanto en redes sociales como a través de sus vías de comunicación privada, el presentador de espacios como 'Pesadilla en la cocina' o '¿Te lo vas a comer?' ha publicado el siguiente mensaje en todas sus redes sociales con una captura de la información falsa que ha circulado por Internet.

En el titular de esta información se puede leer "muere el cocinero Alberto Chicote". Lo curioso de esta noticia es que aparece con la siguiente fecha de publicación: 14 de noviembre del año 2059, dentro de 38 años. Además, también se puede leer que supuestamente la noticia ha sido compartida por 18.144 personas, algo que de ser verdad habría provocado mucha repercusión.









Tras recibir multitud de mensajes, tal y como él mismo ha señalado, Chicote ha publicado el siguiente mensaje en sus perfiles oficiales de redes sociales: "Pues parece que a la “gente” de '12 minutos' les parece muy divertido jugar con estas cosas y las consecuencias que van adheridas a estas NOTICIAS FALSAS. El día que llevo de amigos que les ha dado un vuelco el corazón antes de llamarme no se lo deseo ni …"

Pues parece que a la “gente” de #12Minutos les parece muy divertido jugar con estas cosas y las consecuencias que van adheridas a estas NOTICIAS FALSAS.

El día que llevo de amigos que les ha dado un vuelco el corazon antes de llamarme no se lo deseo ni … https://t.co/ylZwrF0Xanpic.twitter.com/Cvo1Vzt4MQ — Alberto Chicote (@albertochicote) November 14, 2021

Chicote y la estafa de las dietas milagros

No es la primera vez que Alberto Chicote sufre un pequeño susto de estas características en Internet. En la entrevista concedida hace unas semanas a Nuria Roca en 'LaSexta' quiso comentar un aspecto personal de su pasado que le afectó en primera persona, ya que Alberto Chicote fue víctima de una estafa relacionada con dietas milagros. "Han utilizado tu imagen para vender estos productos milagro por la jeta y engañando", comenzaba señalando Nuria Roca para introducir el tema.

"Según estábamos grabando el programa, de repente, me empezaron a llegar mensajes, por un lado, de gente desconocida por las redes sociales que me preguntaban si esa información era real. Hay gente que duda. Pero también me llegaron mensajes de familiares míos preguntándome si ese tipo de publicaciones falsas son verdad o si funcionan", empezó explicando Alberto Chicote.

También quiso detallar en qué se basaba la estafa, algo que le sorprendió: "Me encuentro con una gente que tienen, ya no solamente el morro de decir que yo les recomiendo su producto, sino que construyen un guion en el que dicen que he sido demandado por una sociedad o asociación de nutriólogos".

En cuanto a las medidas que tomó, Chicote señaló a Nuria Roca que fue más allá de poner una denuncia, ya que se fue directamente a hablar con el jefe del grupo especialista que investiga este tipo de delitos: "Claro. Me fui de cabeza a la policía. No de cabeza a una comisaría, sino de cabeza a la persona que lidera el grupo especialista en control de este tipo de productos y de delitos".