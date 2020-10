¿Cuáles son las salsas saludables que recomiendan los nutricionistas?

La salsa es por definición aquello que alegra, es música, es baile y, en nuestro plato es una explosión de sabor. La RAE recoge entre una de sus definiciones de salsa, la siguiente: "mezcla de varias sustancias comestibles desleídas, que se hace para aderezar o condimentar la comida".

Pero, ¿son todas las salsas iguales?

Esta es una de las preguntas que en COPE Almería hemos trasladado a la nutricionista y experta en ciencia y tecnología de los alimentos, María Dolores Rubio Escobar.

A su juicio, “podría parecer algo moderno aquello de usar una salsa o aderezo pero nada más lejos de la realidad”. Por ejemplo, los romanos ya usaban el garum y lo repartían por todo el Imperio.

Rubio Escobar indica que el garum “es una mezcla de pescados azules (grasos) de diverso tipo y de vísceras de pescado de mayor tamaño que era puesto en salmuera junto con hierbas aromáticas hasta obtener un líquido”. Aunque ahora suene poco apetecible esta salsa “era muy apreciada”, asegura.

SALSAS POCO RECOMENDABLES

Según la nutricionista, usar salsas ultraprocesadas es “sinónimo de perjuicio directo para la salud y predisposición a subir de peso”.

Esto obedece a varios motivos. Rubio Escobar destaca los siguientes:

1- Alto contenido en grasas; a menudo poco saludables. Recordemos que el nutriente más calórico que existe es la grasa pues cada gramo de grasa contiene 9 kilocalorías mientras que un gramo de proteína “pura” contiene 4 Kcal.

2- Potenciadores del sabor.

3- Sal y/o azúcar en exceso.

4-Aromas.

Estos hacen de una salsa comercial un producto con una alta palatabilidad que invita a seguir comiendo o a acompañar comidas que no necesitarían de salsas por el mero hecho de disfrutar de sabores más intensos.

¿QUÉ TIPO DE SALSAS ENCONTRAMOS EN EL MERCADO?

La experta en ciencia y tecnología de los alimentos nos cuenta que se ha ido hasta un supermercado y ha tomado nota de todas las salsas que ha encontrado. “Creía que me iba a encontrar bastante variedad pero me he encontrado más de lo que imaginaba”, reconoce.

Las salsas que ha visto son las siguientes:

Agria, a la pimienta, alioli, almendras, americana, barbacoa, bechamel, boloñesa, carbonara, champiñones, chimichurri, chipotle, césar, guacamole, holandesa, kétchup, mayonesa, mexicana, mojo picón, mostaza, pesto, queso, ranchera, romesco, soja, tártara, tomate, trufa tzatziki, vinagreta, worcester ( inglesa o Perrins) y yogur. Un total de 31 tipos de salsas.

SALSAS SALUDABLES. TOMA NOTA.

Entonces, ¿no podemos comer salsas? En absoluto. Nada más lejos de la realidad.

Rubio Escobar deja claro que “una alimentación saludable no es una alimentación insípida. Solo hay que tener en cuenta que lo más conveniente es hacer un uso de las salsas comerciales lo más limitado posible para darle prioridad a las salsas hechas en casa donde podremos usar aceites de calidad, evitar los potenciadores del sabor y los azúcares añadidos”.

Algunos ejemplos de combinaciones saludables de salsas serían:

-Fajitas integrales con verduras, pechuga de pollo (o falafel) y salsa casera de yogur.

-Wok de verduras ó tallarines con verduras con salsa de soja (opción comercial sin azúcar).

- Patatas asadas con guacamole.

-Ensalada de tomate, queso fresco o mozzarella y pesto.

-Tzatziki. Podemos elaborarlo con aceite de oliva de nuestras tierra y pepino de Almería. Su origen está en los países del Mediterráneo: Grecia y Turquía. Es una salsa cuya base es el yogur griego mezclado con abundante pepino rallado, aceite de oliva, zumo de limón y menta o hierbabuena picada. Es la salsa de acompañamiento a los famosos kebab y considerada como una de las recetas más típicas de Grecia, de preparación sencilla y barata.

Como hemos podido comprobar, el mundo de las salsas es inmenso. Además, “leer el etiquetado para comprobar los ingredientes es esencial” tal y como comenta la experta.

Rubio Escobar concluye que, si aún así no lo tienes claro, “no dudes en contactar con tu dietista nutricionista colegiado de confianza”.