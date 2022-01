Aitana Sánchez-Gijón confiesa que le han "sondeado" para entrar en política: "Lo llevo en los genes"

Este domingo, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'La Roca'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus, la presentadora dio paso a la entrevista de la tarde. Aitana Sánchez-Gijón visitó el plató de laSexta para hablar sobre su último papel en el cine, en la película ‘Madres paralelas’, bajo la dirección de Pedro Almodóvar.

“Trabajar con Pedo es algo que todos anhelamos, me he visto todas sus películas, pero no me puso nerviosa al trabajar con él”, comenzaba diciendo la actriz, haciendo referencia a que es una gran fan del director y a que ha sido un placer trabajar bajo sus órdenes. “No te pareces mucho al personaje ¿Verdad?”, quiso saber la presentadora sobre el personaje que interpreta en la mencionada película.

“No, además por eso me fascina Teresa. Siendo las dos actrices y apasionadas del teatro, luego su posición vital es otra. Es una mujer de clase acomodada, más conservadora… Y yo no”, comenzaba diciendo la intérprete. “Yo, evidentemente, soy un poco lo opuesto. Siempre me he metido en muchos charcos, siempre me he pronunciado ante las cosas que me han parecido injustas…”, agregaba. “En fin, como ciudadana que tiene el privilegio de tener un micrófono delante y que le presten atención. A veces, creo que demasiada, pero bueno…”, señalaba la actriz.





"Lo he desestimado radicalmente"



“Y que no te importa posicionarte”, apuntaba la conductora del espacio. “No porque también lo llevo un poco en los genes. Vengo de una familia muy comprometida, que hizo mucho porque llegar a la democracia a este país. Me siento implicada y concernida por lo que sucede. Entonces, siempre me he mojado", reconocía Sánchez-Gijón a Roca

Ante esto, la presentadora quiso hacerle “la pregunta que se ha convertido en un clásico del programa” y le preguntó si le habían "echado la caña para que se dedicara a la política". “Me han sondeado un poco en alguna ocasión, sí”, confesaba la actriz, asegurando que siempre ha rechazado este tipo de ofertas y que nunca se lo ha planteado. "Lo he desestimado radicalmente. No es lo mío, soy actriz y ciudadana que se manifiesta y se siente comprometida, pero no tengo ninguna vocación", aclaraba.

Posteriormente, aprovechando que suele mojarse en todos los temas de actualidad, la invitada se sometió a una serie de preguntas en la que le pidieron que respondiera como una “visionaria”. Como consecuencia, la actriz se pronunció ante la cantidad de vacunas que llegaremos a ponernos y ella bromeó con que una o dos más este año. Mientras que, en la pregunta sobre quién cree que será el próximo presidente del Gobierno, Sánchez-Gijón no tuvo duda al responder que veía a Yolanda Díaz en ese puesto.