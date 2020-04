La advertencia de Padilla al Gobierno: "Cuidado, que España está muy caliente"

Son muchos los que estos días están posicionándose en contra de la gestión que está haciendo del coronavirus el Gobierno. Muchos personajes públicos que Javier Negre está aprovechando para entrevistar en su canal de Youtube con el programa 'Estado de Alarma".

Estos días atrás podíamos escuchar el testimonio de personajes como el humorista Josema Yuste, o el torero Fran Rivera, sobre la "nefasta" gestión del Gobierno durante estos días. "Eso me parece de una frialdad tan cercana a un psicópata. Porque, si lo sabéis, los psicópatas no sienten empatía hacia el dolor de los demás, y eso es lo que demostraron el otro día los señores Iglesias y Sánchez", acusaba Yuste a los miembros del Gobierno tras retirar la mirada en el Congreso a la oposición.

Continuando con las entrevistas, Negre ha contado en su programa con la intervención de Quique San Francisco, que se está convirtiendo en habitual en este programa, y también con el mediático torero Juan José Padilla.

La amenazadora profecía de Juan José Padilla

Los tres hablaron de cómo están viviendo la situación y cómo están viendo la gestión política de esta crisis. Pronto pusieron el foco en duras críticas y advertencias sobre lo que está haciendo este Gobierno de coalicción entre PSOE y Unidas Podemos. Tanto el cómico como el diestro coincidieron que los responsables políticos están teniendo una responsabilidad directa en la gran cantidad de fallecidos que se está dando en España.

También acusaron al Ejecutivo de ser el único en el mundo que "dirigen un país que odian": "No he visto en mi vida gente con más ausencia de empatía y que hable con más desprecio del pueblo español", afirmaba San Francisco, que también rogaba la acción inmediata del Rey: "Échenos usted una mano, que estamos dejados de la mano de Dios", pedía.

Un mensaje al que se sumaba Padilla, al señalar que "los que nos sentimos monárquicos, yo que admiro a la Casa Real me sumo a tu mensaje, porque Felipe VI lo estará sufriendo mucho".

Juan José Padilla durante una vuelta al ruedo mientras porta la bandera de España

Volviendo a la gestión del Gobierno, Padilla arremetía duramente contra este y alababa el comportamiento ejemplar de los españoles: "Este Gobierno debería haber pegado ya un carpetazo, debería tener vergüenza. España bastante bien se está portando, el que no está dando la cara es el Gobierno. No nos ha informado de nada, me parece que lo que siempre ha hecho es llevarnos a tener el mayor índice de muertos cuando esto se podía haber evitado antes", decía pidiendo responsabilidades y también dimisiones dentro del seno de la coalicción formada por Sánchez e Iglesias.

"Este Gobierno como no tiene verguenza y no se va a quitar del medio. España si va a tomar medidas para ello, España saldrá a la calle. Imagino que tendrá que haber unas votaciones nuevamente. Yo estoy seguro de que hay muchos que han votado a este gobierno que están pensando en el dolor de cabeza que le está trayendo. A mí me han llamado muchos que se han arrepentido de votar al PSOE", afirmaba sobre los ánimos que está provocando esta gestión en miles de españoles que lo están sufriendo en sus propias carnes.

Continuando con las reflexiones sobre los calientes que están los ánimos, Padilla advertía de que cuando algunos elementos se tocan en la vida las personas son capaces de hacer cualquier cosa en situación de dificultad: "España está muy caliente con la situación. Cuidado cuando esto se abra, cuidado el Gobierno, que hay muchas personas que están sufriendo, que han perdido el trabajo. Hay muchos empresarios que están pidiendo créditos para poder salvar algunos negocios. España está muy dolida. Seguro que los políticos del Gobierno van a necesitar mucha seguridad en los actos públicos cuando se levante la cuarentena, que el pan y la necesidad hacen mucho. Si le hacen daño al pan de mis hijos, mucho cuidado, eso son palabras mayores", finalizaba avisando de la que puede venirle encima a los miembros del Gobierno cuando todo acabe.

