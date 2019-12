Vincent Bueno representará a Austria en Eurovisión 2020

Austria ha elegido de nuevo internamente a su próximo representante en el festival de Eurovisión. Tras el varapalo de Paenda, que se quedó en semifinales en la edición de este año, la televisión pública austriaca ha optado por el cantante de origen filipino Vincent Bueno como su candidato para el certamen que se celebrará del 12 al 16 de mayo en Rotterdam (Países Bajos). El intérprete cantará "Alive", un tema que se estrenará a principios del año que viene.

"Pensar en el hecho de que voy a participar en Eurovisión me pone la piel de gallina. El Festival es como la Eurocopa para músicos y cantantes", ha dicho en declaraciones a la web oficial del certamen. "Alive" es, según sus palabras", una canción que habla de liberarse y de reconectar con la vida y con lo que realmente somos. "Me encanta reír. Amo a mi familia sobre todo, tengo una fe profunda y todo eso me da fuerza en mi vida. Amo la música, amo a las personas. También soy muy sensible, lo que a veces puede ser una desventaja", ha asegurado también.

"Alive" habla de sentirse liberado por la presión de las redes sociales y de ser algo que todo el mundo quiere. Habla de reconectar con la vida y sentirse vivo. "Mi felicidad viene de dentro. Es algo que ni la fama ni el dinero podrán darme jamás" afirma Vincent. "La canción crea una metáfora comparativa con el hecho de construir muros que nos impiden ser quienes somos, y de derribarlos para ser libres. Como si fuéramos héroes y heroinas", ha añadido.

Vincent Bueno ganó en 2018 el programa de televisión "Musical! Die Show" (Musical! The Show). En sus obras y actuaciones ha cantado en diferentes idiomas como el tagalo, además del alemán o el inglés.

41 países pugnarán en Eurovisión 2020 por el micrófono de cristal. Las semifinales se celebrarán el 12 y el 14 de mayo, y la gran final el sábado 16. España, como miembro del Big5, evita la criba de las semifinales junto a Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y el país anfitrión, Países Bajos.