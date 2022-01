¿Qué falló en la actuación de Tanxugueiras en el Benidorm Fest?

De la gloria al infierno en apenas dos minutos. Tanxugueiras, el trío gallego que mezcla folklore, raíz y folk, ha pasado de favorito al triunfo en el Benidorm Fest a clasificarse 'in extremis' para la final gracias al apoyo del público. Y todo porque el jurado del concurso, que tiene en su poder el 50% de la decisión, la situó en la gala celebrada este miércoles como la segunda peor candidatura de la noche. Dicha puntuación provocó los abucheos de los eurofans que seguían la gala en directo y las redes sociales se contagiaron de un enorme enfado por este análisis. ¿Realmente merecían tan baja puntuación por parte del jurado profesional?

Tanxugueiras había eclipsado junto a Rigoberta Bandini todas las conversaciones en torno a este Benidorm Fest al apostar por "Terra", una canción folk en gallego con influencias electrónicas que mantiene el espíritu tradicional y a la vez rompedor de esas tres pandereteiras. En su actuación para ganarse el billete a Turín 2022, las gallegas apostaron por una apuesta menos conceptual y visual y más artística, tal vez excesivamente recargada. Lejos del aquelarre que muchos pensaban, Aida, Olaia y Sabela contaron la ayuda de dos bailarines de danza gallega en falda y con el torso desnudo y un musculado baterista eléctrico. Ellas, de negro, incluían tocados-joya de filigranas doradas que cubrían parcialmente su pelo. Tal vez la puesta en escena se alejaba de esa solemnidad tradicional y raíz que el jurado podía esperarse y el mensaje aperturista de los idiomas se diluyera en continuas distraciones. La realización de RTVE en esta candidatura tampoco fue la mejor de la noche y se abusaron de los planos generales.

En todo caso, los cinco miembros del jurado (tres españoles y dos extranjeros) dejaron a Tanxugueiras penúltimas, sólo por delante de Unique. Dicho jurado está compuesto por la coreógrafa Miryam Benedited, la vocal coach Natalia Calderón, la miembro del coro de RTVE Estefanía García, el escenógrafo austriaco Marvin Dietmann y el jefe de la delegación islandesa Felix Bergsson. Su decisión generó un sonoro abucheo que Maxim Huerta tuvo que aplacar como pudo pidiendo respeto a los cinco expertos y a todas las candidaturas participantes.

Sin embargo, las propias Tanxugueiras dejaron un recado al jurado en la rueda de prensa posterior a la gala. “Creemos que tienen las cosas bastante claras y son sus gustos. No le podremos dar la vuelta. Nos quedamos con toda esa gente que apuesta por nosotras”, dijo Sabela ante la prensa. “Al jurado le digo que abran un poquito las miras, que puede ser que en la final igual afinemos un poco mejor y sea mejor la actuación”. Incluso dijeron que tal vez les había costado 'descodificar' su música. “Quiero pensar que no influye que sea música en gallego y tradicional. El jurado tiene sus gustos y creemos que no tuvo que ver. Igual no están acostumbrados a escuchar este tipo de música y descodificarlo es un poco difícil. Les puedo recomendar algunos grupos para que lo descodifiquen y en unas horas lo puedan valorar”, señalaron. Al igual que hicieron en la gala, las tres chicas dijeron que “España está preparada para llevar un proyecto inclusivo, diverso y que luche por las lenguas co-oficiales“.

En las redes sociales se ha hablado abiertamente de "tongo", aunque cabe recordar también que el jurado demoscópico (que en principio intenta representar a la sociedad española en su conjunto y decide la mitad del voto del público) dio como ganadora a Chanel y dejó a Tanxugueiras en segundo lugar. El masivo apoyo del espectador gallego hizo que Tanxugueiras sí fuera la más apoyada por el televoto directo. Un respaldo masivo de la sociedad gallega y sus instituciones, que además hizo que esta CC.AA. reventara los audímetros de la gala con más de un 24% de share en su territorio.

Aunque Tanxugueiras está ya en la final, la opinión del jurado juega claramente en su contra ya que de nuevo ellos tendrán el 50% de la decisión en sus manos y a la final se sumarán las apuestas ganadoras de la segunda criba. Salvo que el jurado cambie por completo de opinión, influido por las críticas, o Tanxugueiras ajuste ciertos aspectos de su puesta en escena, lo cierto es que el grupo tiene ahora mismo muy difícil llevar sus aires de tradición y raíz hasta Turín.