Chanel da la sorpresa en una semifinal del Benidorm Fest cuyo jurado hunde a Tanxugueiras

Hay partido. Aunque Rigoberta Bandini y Tanxugueiras han copado las conversaciones previas a la celebración del Benidorm Fest, la primera semifinal del concurso - celebrada este miércoles en el Palau de Deportes L'illa de la ciudad alicantina - ha abierto la competición y ha incluido a nuevos protagonistas que pelearán claramente por representar a España en Eurovisión en la final del próximo sábado.

El baile y el ritmo urbano de Chanel con su “Slo Mo” se llevaron la victoria en esta primera eliminatoria gracias a una apabullante y desenfrenada coreografía perfectamente ejecutada. Una explosión de sensualidad y espectáculo que tapó las dificultades vocales de su intérprete para ofrecer un show al servicio de un espectador entregado. Aunque no partía como favorita, Chanel se ganó el apoyo del jurado y de la representación demoscópica, y sólo quedó segunda en el televoto directo. Un aviso a navegantes de cara a la final de esta heredera de Eleni Foureira capaz de agotar en tres minutos todas las capacidades coreográficas posibles.

El vendaval de Chanel hizo que Tanxugueiras, favoritas claras para el triunfo, tuvieran que ser salvadas por el televoto ante el desaire de un jurado que las dejó penúltimas. Una decisión que provocó el abucheo del público presente. La fusión de raíces, folk y electrónica que emerge con fuerza en “Terra” gracias a su portentosa percusión y las maravillosas voces de Aida, Olaia y Sabela quedaron algo eclipsadas porque una apuesta algo barroca y alejada del estilo tradicional del grupo gallego.









Blanca Paloma fue, por su parte, la otra gran revelación de la noche. La ilicitana descorchó un torrente de voz y poderío en una actuación impecable y con vibes evidentes de clasificada. Minimalista y elegantísima, la intérprete fue capaz de arrollar con su arrolladora imagen y un terremoto de emociones que el espectador pudo sentir en tres minutos completamente mágicos con su cola del vestido simulando las olas del mar. No ha sido extraño el brutal aplauso que Blanca Paloma recibió tras culminar su actuación. Artistas de honda raíz clásicas como Diana Navarro o revelaciones como María José Llergo acaban de encontrar este miércoles a un alma gemela.









Varry Brava fueron los encargados de abrir el show con su deshinibido y colorido homenaje a Raffaella Carrà, Tirando de carisma y con una fuerza visual muy trabajada, el grupo logró contagiar su espíritu setentero y nostálgico con gran dinamismo y buen rollo. Su pase a la final se produjo gracias al voto del público y ‘in extremis’ ante Azúcar Moreno. Las hermanas Salazar regresaban a la competición 32 años después de su mítico "Bandido", y aunque "Postureo" guardaba esencias de su hit y su rumba pop agitanada provocó que el público se pusiera a bailar, la discreta puesta en escena y la falta de fuerza escénica condenaron la candidatura.









Tampoco convenció la propuesta de Unique - "Mejores" - con buenas intenciones y una trabajada puesta en escena con exigente coreografía y acrobacias. Sin embargo, la boy band apenas tuvo opciones para plantar cara a sus rivales de semifinal y se tuvieron que contentar con el último puesto de la clasificación.

Sin tiempo para digerir las emociones de la primera semifinal, RTVE celebrará este jueves la segunda criba con Rigoberta Bandini y Rayden como favoritos. La artista catalana se ha convertido en estos últimos días en todo un fenómeno gracias a la repercusión de su "Ay mama", un himno de homenaje a la mujer y, especialmente, a la figura de la madre. Los pronósticos la sitúan como la rival más fuerte a la espera de su actuación, rodeada de un halo de misterio por las pocas filtraciones que se han conocido. También hay una gran expectación en torno a la "Calle de la llorería" de Rayden, un tema que mezcla pop, rap y palmas tribales sobre la vulnerabilidad y el desánimo.

Tal vez, la apuesta más sólida que, además, promete una espectacular puesta en escena de la mano del escenógrafo Javier Pageo. La chilena Javiera Mena con su ecléctica y oscura "Culpa", el sonido internacional fácilmente confundible con The Weeknd lleno de falsetes de Xeinn y su "Eco", el toque latino de Sara Deop y su "Make you say" y el pop retro de Marta Sango con "Sigues en mi mente" completarán una semifinal en la que Gonzalo Hermida - positivo por coronavirus - no podrá subirse al escenario y, en su lugar, se exhibirá el videoclip de la única balada de la competición: "Quién lo diría". El único duro golpe que hasta ahora ha recibido un Benidorm Fest mediáticamente muy potente y que en su primera semifinal ha exhibido un mejor nivel técnico y sonoro que en anteriores preselecciones, aunque lejos del nivel que un show así merece.