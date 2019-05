Los favoritos para ganar Eurovisión entran en liza en la segunda semifinal

El festival de Eurovisión 2019 celebra este jueves su segunda semifinal en busca de un gran favorito para el triunfo. Tras la primera gala del martes, en la que diez países se clasificaron para la final del sábado, otros 18 competirán esta noche ya no sólo para lograr su hueco entre los mejores sino también para reivindicar su estatus de candidatos a la victoria en la edición más abierta de los últimos años.

Todos los ojos estarán puestos esta noche en Países Bajos. El neerlandés Duncan Laurence se encaramó al primer lugar de las casas de apuestas nada más publicar en marzo su canción "Arcade" y desde entonces soporta la condición de teórico favorito. Sin embargo, sus ensayos en Tel Aviv no han convencido y muchos dudas de sus opciones reales para la victoria. Países Bajos, que no gana el festival desde 1975, espera dar esta noche un golpe de efecto que consolide su estatus de candidato para el triunfo. El tema, interpretada al piano en un escenario donde predomina la oscuridad, narra el sufrimiento del propio Laurence provocado por la pérdida prematura de un amor.

Si Países Bajos no cumple con sus expectativas, otros tres países se encuentran al acecho para robarle todo el protagonismo. Suecia aspira a igualar a Irlanda como el país con mayor número de victorias (siete) de la mano de John Lundvik y un potente coro góspel al servicio de "Too late for love". Los suecos, abonados al top10 desde 2013, se mantienen segundos en las casas de apuestas y muchos ven en esta candidatura como una opción predilecta para los jurados, cuya decisión vale el 50% del resultado final. Mientras, otros dos países que fracaron estrepitosamente el año pasado buscan resacirse apuntando al triunfo. Tras quedarse el año pasado por primera vez fuera de la final, Azerbaiyán echa el resto y envía a Tel Aviv una propuesta ganadora que incluye robots, rayos láser y efectos digitales sumamente cuidados. Chingiz, considerado uno de los representantes más atractivos de la edición, presenta un tema electrónico con raíces azeríes basado en la infidelidad. Después del fracaso en Lisboa, Rusia también busca venganza enviando a uno de sus artistas con más proyección. Sergey Lazarev, que fue tercero en 2016, vuelve a intentarlo en esta ocasión con una poderosa balada titulada "Scream" y una elegante puesta en escena con firma de Fokas Evangelinos, director artístico también de "La venda".

Además de las favoritas, la atención se centrará en Malta y Suiza. La isla mediterránea acude con la propuesta más fresca y multicolor: "Chameleon". Una espiral de energía que parece destinada a lograr el pase directo esta noche. Suiza apuesta por uno de sus artistas más punteros - Luca Hänni - y un tema bailable con influencias latinas que guarda cierto parecido con "Fuego" de Eleni Foureira, segunda el año pasado en Eurovisión.

Si los pronósticos se cumplen, seis de las diez plazas de la final parecen tener ya dueño. Las otras cuatro se las disputarán el resto de países. Albania usará su lengua en 'Ktheju Tokës', interpretada por Jonida Maliqi. La balada de sonidos balcánicos aborda la crisis migratoria que sacude fuertemente el país, ya que el año pasado se fueron del país 1.148.144 personas. También tienen mensaje las propuestas de Noruega - que se inspira en las luchas por la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de raza, género u orientación sexual - y Macedonia del Norte - sobre el feminismo y el empoderamiento de la mujer.

Algunos países que no tienen gran fortuna estos últimos años en el festival apuestan fuerte para esta edición. Armenia trae a Tel Aviv a Srbuk, una de sus artistas con más proyección, Rumanía apuesta por el misticismo de Ester Peony tras quedarse el año pasado por primera vez fuera de la final, Dinamarca quiere enamorar a Europa con una canción donde mezcla inglés, francés y danés y Croacia apuesta por el dramatismo y la grandilocuencia con el jovencísimo Roko. Con muy pocas opciones parten por su parte la irlandesa Sarah McTernan, la moldava Anna Odobescu, la banda letona Carousel, la austriaca Paenda y el lituano Jurij Veklenko.

Los diez clasificados de esta noche se unirán a los que lograron el pase este martes en la primera semifinal - Chipre, Eslovenia, República Checa, Bielorrusia, Serbia, Australia, Islandia, Estonia, Grecia y San Marino-, los países del privilegiado grupo del 'Big 5' - España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido - e Israel como país anfitrión.