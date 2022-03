Videojuegos: Una bomba destruye un museo ucraniano de consolas y ordenadores retro con más 500 piezas en plena ocupación rusa

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Una bomba ha destruido un museo ucraniano dedicado a las consolas y ordenadores retro, Club 8–bit, en plena ocupación rusa dejando al dueño de la colección sin las más de 500 piezas que ha ido reuniendo a lo largo de casi 20 años.

El museo, una colecciónparticular, estaba situado en Mariúpol (Ucrania). La destrucción ha sido avistada por el también coleccionistaMark Howlett enTwitter, y posteriormente confirmada por el perfil oficial del Ukrainian Software and Computer Museum.

Dicha colección integraba más de 500 objetos que pertenecían a épocas tan tempranas como la década de los 50 y modernas como principios de los 2000. Del total de piezas, más de un centenar eran consolas y ordenadores.

It has been reported that the Mariupol Computer Museum in Ukraine, a privately owned collection of over 500 items of retro computing, consoles and technology from the 1950s to the early 2000s, a collection nearly 20 years in the making, has been destroyed by a bomb. pic.twitter.com/7xKi3yYjth

El dueño de la colección, Dmitry Cherepanov, está sano y salvo, según ha asegurado él mismo desde su página de Facebook, it8bit.club, desde la que ha lamentado que ya no le queda "ni casa ni museo" en pie.

Cherepanov ha manifestado su deseo de mantener la página oficial de museo, además de la radio 'online' desde la cual emitía canciones retro asociadas al mundo del videojuego. Para ello, ha abierto una cuenta de PayPal en la que recibe donaciones de sus seguidores.

Unfortunately it's true. Dmitry and I met personally in his museum a few years ago. It was really good collection. But now Dmitry is in the safe place. This is most important thing in the current situation. ????? ???????. ? Software & Computer Museum (@sncmuseum) March 24, 2022

Unfortunately it's true. Dmitry and I met personally in his museum a few years ago. It was really good collection. But now Dmitry is in the safe place. This is most important thing in the current situation. ????? ???????.

Puedes visitar nuestra sección de videojuegos para leer más noticias de tu sección favorita.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.