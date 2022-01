Videojuegos: Netflix amplía su catálogo de videojuegos gratuitos con Arcanium: Rise of Akhan y Krispee Street

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Los usuarios de Netflix en España ya pueden jugar a Arcanium: Rise of Akhan y Krispee Street, dos videojuegos que se han unido al catálogo que la plataforma y que están disponibles para dispositivos Android e iOS.

Estos dos nuevos títulos ya están disponibles, al igual que Stranger Things 3, Asphalt Xtreme, Bowling Ballers, Card Blast, Dominoes Café, Kittens, Hextech Mayhem: A league of Legends Story, Shooting Hoops, Stranger Things: 1984, Teeter (Up) y Wonderputt Forever, como se ha informado a través del perfil de Netflix Geeked en Twitter.

Arcanium: Rise of Akhan es un videojuego estratégico de cartas que se juega en modo individual en el que los jugadores pueden elegir héroes y emprender una aventura épica para salvar el mundo de Arzu.

Este mezcla los géneros de las mazmorras y está ambientado en un universo de animales antropomórficos. Para formar parte de este relato, es necesario crear un grupo de tres héroes con el fin de derrotar a Akham, que amenaza con destruir Arzu.

Por otro lado, Krispee Street es un juego de aventuras basado en el cómic homónimo en el que se incluyen cientos de personajes que el jugador debe buscar en sus distintos niveles de juego. Incluye animaciones, tarjetas coleccionables y retos diarios.

Estas novedades amplían un catálogo de videojuegos que Netflix ofrece a sus usuarios de Android desde septiembre e iOS desde noviembre, cuando introdujo los primeros: Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Shooting Hoops, Stranger Things: 1984 y Teeter (Up).

Todos estos juegos están disponibles con la suscripción de Netflix y no presentan cargos adicionales, ya que se pueden descargar de forma gratuita a través de App Store y Play Store. Además, son de acceso ilimitado y no contienen anuncios.

Dive into a fantasy world where good, evil, magic, and technology collide for the ultimate tale of fellowship and bravery. Arcanium, an open–world single–player strategy card game, is now on Netflix. pic.twitter.com/vWHgiIY8u4

Puedes visitar nuestra sección de videojuegos para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.