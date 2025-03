La Unión Europea confirma que los smartphones podrían dejar de usar USB-C en el futuro: esta sería la alternativa

Hace apenas un año, la Unión Europea (UE) aprobó una normativa histórica que establecía el USB-C como el estándar universal de carga para dispositivos electrónicos, incluyendo smartphones, tablets y auriculares.

Esta medida, que entró en vigor en 2024, buscaba simplificar la vida de los consumidores y reducir los residuos electrónicos. Sin embargo, ahora, fuentes de la UE han confirmado que este estándar podría no ser definitivo. ¿La razón? La carga inalámbrica se perfila como una alternativa viable y, en un futuro no muy lejano, podría reemplazar por completo a los cables.

El USB-C podría ser... "el último cable"

La normativa europea que obligaba a los fabricantes a adoptar el USB-C fue recibida con aplausos por parte de los consumidores, cansados de acumular cables diferentes para cada dispositivo. Marcas como Apple, que durante años defendió su conector Lightning, tuvieron que adaptarse.

Sin embargo, la UE ha dejado claro que esta legislación solo aplica a dispositivos que se cargan mediante cable. Esto significa que, si un smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico cuenta con carga inalámbrica, no está obligado a incluir un puerto USB-C.

Esta aclaración abre la puerta a un futuro en el que los dispositivos podrían prescindir por completo de los puertos de carga. De hecho, ya hay rumores de que Apple y Samsung están explorando esta posibilidad para sus próximos lanzamientos.

La carga inalámbrica no es una novedad, pero hasta ahora no había sido considerada como una alternativa real a los cables. Sin embargo, los avances tecnológicos están cambiando esta percepción. Según fuentes de la UE, la carga inalámbrica podría convertirse en el nuevo estándar si se cumplen ciertas condiciones, como la interoperabilidad entre dispositivos y la eficiencia energética.

LA UE SE PRONUNCIA: "UN PRODUCTO SIN PUERTO NO INFRIGE LA LEY"

Federica Miccoli, portavoz de la Comisión Europea, ha declarado al portal 9to5mac que "un producto sin puerto no infringiría la legislación siempre que admita una opción de carga inalámbrica". Esto significa que, si un fabricante decide eliminar el puerto USB-C de sus dispositivos, siempre y cuando ofrezca una alternativa inalámbrica, estaría cumpliendo con la normativa europea.

Según los rumores, Apple ya estaba considerando lanzar un iPhone sin puertos de carga, pero desistió por temor a incumplir las normas de la UE. Con esta aclaración, es probable que la compañía retome sus planes. De hecho, se habla de un posible "iPhone 17 Air" que podría ser el primer smartphone de la marca en prescindir de puertos.

Por su parte, Samsung también estaría explorando esta opción para su línea Galaxy, especialmente en modelos como el Galaxy S25 Edge. Ambos fabricantes podrían aprovechar esta tendencia para diseñar dispositivos más delgados y resistentes al agua, ya que eliminar los puertos reduciría los puntos de entrada de líquidos y polvo.

el "pero" que pone la unión europea

Aunque la UE ha abierto la puerta a la carga inalámbrica, también ha dejado claro que supervisará de cerca su evolución. La Comisión Europea ha señalado que, si detecta fragmentación en el mercado o problemas de interoperabilidad, no dudará en legislar para garantizar que los consumidores no se vean perjudicados. "La Comisión supervisará la evolución de todas las tecnologías de carga inalámbrica, no solo la inductiva, para asegurar que cumplan con los estándares de eficiencia energética y rendimiento", ha afirmado Miccoli.

La transición hacia un mundo sin cables no está exenta de desafíos. Por un lado, la carga inalámbrica aún no es tan rápida ni eficiente como la carga por cable, aunque los avances tecnológicos están cerrando esta brecha. Por otro lado, los consumidores tendrán que adaptarse a un nuevo ecosistema de accesorios y, posiblemente, despedirse de sus viejos cables USB-C. Por lo menos, para los teléfonos móviles.