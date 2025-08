Las tres palabras que nunca debes decir en una llamada telefónica: los delincuentes podrían clonar tu voz y vaciarte la cuenta bancaria

Con el auge de la inteligencia artificial y las estafas por teléfono, surge una amenaza sutil, pero poderosa: la clonación de voz. Esta técnica se realiza a través de un método por el que los delincuentes llaman a tu número de teléfono y esperan que digas ciertas palabras para después utilizarlas en tu contra.

Lo hacen, principalmente, con el objetivo de suplantar tu identidad y autorizar cargos bancarios sin tu consentimiento. Además, según los expertos, hay tres expresiones que nunca debería pronunciar un ciudadano español durante una llamada telefónica, especialmente si no conoces a la persona que se encuentra al otro lado de la línea.

LAS TRES PALABRAS 'PROHIBIDAS'

De las tres palabras que recomiendan no decir los expertos en ciberseguridad, la primera es "sí". Corta y directa, y normalmente la más común a la hora de descolgar el teléfono. Sin embargo, puede ser la más peligrosa de todas. Con tan solo esa expresión, los delincuentes pueden grabar nuestra voz y editarla para parecer que estamos autorizando determinados servicios, contratos o cargos bancarios que nunca hemos solicitado. Por todo ello, "sí" podría ser suficiente incluso para llegar a vaciar una cuenta bancaria, lo que supone un grave problema de seguridad.

La segunda palabra que no hay que decir nunca es la expresión "de acuerdo", y la tercera y última "acepto". Decir cualquiera de estas dos respuestas, además de indicar al delincuente que nos está escuchando desde el otro lado que la línea está activa y operativa en ese instante, podría ser grabado y utilizado para determinadas estafas e incluso simular una conversación real mediante un montaje realizado con IA.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERse ANTE ESTE TIPO DE FRAUDES

Estas palabras, que aparentemente podrían ser inofensivas, permiten a los estafadores reconstruir una voz real y utilizarla posteriormente como una prueba de consentimiento. Este método tan innovador se llama "vishing" y supone una forma avanzada de phising (suplantación de identidad) que cada vez se está perfeccionando y potenciando más gracias a la irrupción de los sistemas de inteligencia artificial capaces de crear audios extremadamente realistas.

Por suerte, protegerse no es muy complicado. La clave estaría en algo tan sencillo como no responder nunca con estas palabras y expresiones si no sabes quién está llamando. Por contra, deberás utilizar expresiones más neutras que posteriormente no puedan ser aprovechadas por los delincuentes. Algunos ejemplos básicos sería responder de la siguiente manera: "¿Quién llama?, ¿De parte de quién? o ¿En qué puedo ayudarle?"

También es útil guardar silencio al responder porque esto obliga a la otra persona a hablar primero, reduciendo el riesgo de que puedan grabar la voz de cualquier persona para cometer un fraude. Otra de las medidas que más recomiendan los expertos es establecer un código 'secreto' o personalizado para verificar si realmente te está llamando alguien conocido o se trata de una estafa.

Y por último, también es fundamental recordar que nunca se deben compartir datos personales e información confidencial por teléfono. Algunos ejemplos serían las contraseñas, el DNI o nuestra información bancaria. En el caso de notar presión o urgencia por hacer una determinada acción o dudas sobre si te están intentando estafar, lo más seguro es colgar y ponerse en contacto con el banco o el canal oficial en cuestión para evitar mayores problemas.